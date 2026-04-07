Saneamento é saúde: o impacto direto da água de qualidade na vida das pessoas

Por Daniel Mantovani, diretor-presidente da Águas de Holambra

Falar sobre saneamento básico é, essencialmente, falar sobre saúde e sobre cuidado com as pessoas. E, nesse sentido, o acesso à água tratada e ao esgotamento sanitário adequado sustenta algo fundamental: a tranquilidade de abrir a torneira e saber que aquela água é segura para toda a família. Esse entendimento tem sido colocado em prática em Holambra ao longo dos últimos anos. A universalização do abastecimento de água tratada no município garante que toda a população tenha acesso a um serviço essencial, com qualidade e regularidade, um dos pilares mais importantes para a promoção da saúde pública.

Para tanto, a água distribuída pela Águas de Holambra passa por rigorosos processos de tratamento e controle. São mais de 22 mil análises laboratoriais realizadas anualmente, que monitoram parâmetros físico-químicos e microbiológicos, assegurando que a água chegue às torneiras dentro dos padrões estabelecidos pelas normas de potabilidade. Esse acompanhamento contínuo não é apenas um protocolo técnico, é uma forma concreta de proteger a saúde das pessoas.

Os impactos desse cuidado são reais e mensuráveis. Segundo dados do Instituto Trata Brasil, a falta de saneamento básico ainda está diretamente relacionada a milhares de internações por doenças de veiculação hídrica todos os anos no país, como diarreias e infecções gastrointestinais. Já o Ministério da Saúde aponta que grande parte dessas enfermidades poderia ser evitada com acesso adequado à água tratada e ao esgotamento sanitário.

Nesse contexto, investir em saneamento é investir em prevenção. É reduzir a pressão sobre o sistema de saúde, evitar internações e garantir mais qualidade de vida, especialmente para crianças e idosos, que são os mais vulneráveis a essas doenças. E neste sentido, Holambra sai na frente por estar 100% saneada, tendo alcançado, antes do prazo, a meta pactuada pelo Marco Legal do Saneamento

Além da qualidade da água, Holambra também se destaca pela universalização da coleta e tratamento de esgoto. Esse ciclo completo, que envolve captação, tratamento, distribuição e retorno adequado ao meio ambiente, contribui diretamente para a preservação dos recursos hídricos e para a construção de um ambiente mais saudável e equilibrado.

Outro aspecto importante é a transparência. A Águas de Holambra disponibiliza informações sobre a qualidade da água por meio de diferentes canais, como os Pontos de Controle de Qualidade com QR Code, resumos nas contas e acesso ao site. Essas iniciativas aproximam o serviço da população e permitem que o morador acompanhe, de forma simples, a qualidade da água que chega à sua casa.

Os avanços no saneamento também refletem no desenvolvimento da cidade. Municípios com infraestrutura adequada atraem investimentos, geram oportunidades e oferecem melhores condições de vida. Em Holambra, esse processo é resultado de planejamento, investimentos contínuos e de uma atuação integrada com o poder público.

O saneamento básico é uma das bases para uma sociedade mais saudável, justa e sustentável. Em Holambra, seguimos comprometidos com esse propósito: garantir que cada morador tenha acesso à água de qualidade, com segurança e regularidade, porque, no fim, cuidar da água é cuidar das pessoas.