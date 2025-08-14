Santo Antônio de Posse abre 25º Campeonato Municipal de Futsal Amador Adulto nesta sexta

Partida de estreia será entre Bang Bang e Furacão Baiano, às 19h, no Ginásio Municipal “Francisco Ferreira” – o Chicão.

O futsal vai tomar conta do Ginásio Municipal de Esportes “Francisco Ferreira” – o Chicão a partir desta sexta-feira, 15 de agosto, com a abertura oficial do 25º Campeonato Municipal de Futsal Amador Adulto. A competição, promovida pela Prefeitura de Santo Antônio de Posse por meio do Departamento de Esporte e Lazer, reúne equipes formadas por atletas acima de 16 anos e promete animar as arquibancadas durante as próximas semanas. A partida de estreia está marcada para as 19h, com o confronto entre Bang Bang e Furacão Baiano, que promete iniciar o campeonato com muita emoção e alto nível técnico.

“O calendário esportivo de 2025 vem sendo intenso e diversificado desde o início do ano, proporcionando oportunidades de participação para atletas de diferentes modalidades. Agora, é a vez do futsal ganhar destaque e movimentar nossa cidade. Desejo um ótimo campeonato a todos os atletas e que seja mais uma edição marcada pelo espírito esportivo e pela integração da comunidade”, destacou Paulo Marcelino de Oliveira Filho, supervisor de Gestão em Esportes da Prefeitura.

A entrada para assistir aos jogos será solidária: cada torcedor deverá doar 1 kg de alimento não perecível, que será destinado ao Fundo Social de Solidariedade do Município.