Santo Antônio de Posse alerta sobre faltas em consultas agendadas no sistema de saúde

Secretaria de Saúde reforça importância de avisar com antecedência em caso de ausência para melhor aproveitamento dos horários

A Secretaria Municipal de Saúde de Santo Antônio de Posse faz um alerta à população sobre a importância de comunicar a unidade de saúde em caso de impossibilidade de comparecimento a consultas ou exames agendados na rede pública.

Somente no primeiro semestre de 2025, o Ambulatório de Especialidades Médicas — que oferece atendimentos em áreas como cardiologia, dermatologia, otorrinolaringologia, psiquiatria, gastroenterologia, urologia, neurologia, endocrinologia, infectologia, oftalmologia e ortopedia, além de exames como ecocardiograma, doppler e ultrassom — registrou 18.522 agendamentos, sendo que 25% dos pacientes não compareceram e não informaram a ausência.

Nas unidades de saúde dos bairros — PSFs dos bairros Popular, Jardim Brasília, Bela Vista, residencial dos Lagos, Ressaca e Rincão —, que oferecem atendimentos em clínica geral, pediatria e ginecologia, foram registrados 25.570 agendamentos no mesmo período, com índice de faltas de 16%.

A secretária municipal de Saúde, Graziela Cristiane de Lima, reforça que, ao avisar com antecedência que não poderá comparecer, o paciente contribui para que o sistema funcione melhor, possibilitando o aproveitamento do horário por outro morador que aguarda por atendimento.

“Cada horário agendado é valioso e pode ser utilizado por outra pessoa que também precisa. Por isso, pedimos esse gesto simples, mas essencial: se não puder ir, avise”, destacou Graziela.

Essas ausências não justificadas dificultam o planejamento das equipes, comprometem o uso adequado dos recursos públicos e impedem que outras pessoas sejam atendidas no lugar.