Santo Antônio de Posse anuncia retomada de obras nos bairros Vale Verde e Córrego Bonito

Pavimentações serão concluídas com recursos estaduais e contrapartida do município; investimento total chega a R$ 12 milhões

A Prefeitura Municipal de Santo Antônio de Posse anunciou essa semana a retomada das obras de pavimentação nos bairros Vale Verde e Córrego Bonito. O investimento total é de aproximadamente R$ 12 milhões, sendo cerca de R$ 6 milhões de recursos do Governo do Estado por meio do programa “Nossa Rua” e o restante contrapartida do município, obtida por meio de financiamento FINISA.

O programa, iniciado em 2013, já garantiu melhorias em bairros como Recreio Campestre, Vista Alegre e Chácaras Andrea. Agora, será a vez de Vale Verde e Córrego Bonito receberem a conclusão das obras de infraestrutura.

No Vale Verde, os trabalhos tiveram início em fevereiro de 2024, mas foram interrompidos em dezembro do mesmo ano devido à suspensão do repasse estadual. Até o momento no bairro, foram investidos aproximadamente R$ 209,3 mil. Com a retomada, serão finalizadas as galerias, guias e o asfaltamento das ruas Osvaldo Jordin, Archimedes Meschiari e Augusto Alves Felipe.

No Córrego Bonito, as obras começaram em junho de 2024 e também foram paralisadas em dezembro. Até agora, o investimento foi de cerca de R$ 829,6 mil, com 100% das galerias pluviais e guias concluídas. A próxima etapa será a pavimentação completa do bairro.

Agora, o Governo do Estado liberou R$ 2,8 milhões, garantindo a continuidade dos trabalhos. A terceira parcela também será liberada em breve, assegurando o avanço do cronograma. A previsão é que as obras sejam concluídas nos próximos meses.