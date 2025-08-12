Santo Antônio de Posse arrecada quase 1 tonelada de itens na Campanha do Agasalho 2025

Ação beneficiou famílias em situação de vulnerabilidade social com roupas, calçados e acessórios.

A solidariedade dos moradores de Santo Antônio de Posse aqueceu o inverno de muitas famílias em situação de vulnerabilidade social. Nesta terça-feira, 12 de agosto, a Prefeitura, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Social, fez o balanço final da Campanha do Agasalho 2025, realizada entre abril e julho, em parceria com a EPTV Campinas, filiada Globo.

Com o tema “Aqueça com amor e doe com o coração”, a campanha mobilizou a população, que doou um total de 982,30 kg de agasalhos, roupas, calçados e acessórios, incluindo itens para pets.

Segundo a secretária de Desenvolvimento Social e presidente do Fundo Social, Silvana Pinck Cortez, “a participação da comunidade foi fundamental para o sucesso da campanha. Cada peça doada representa cuidado e solidariedade, fazendo a diferença na vida de muitas famílias. Agradecemos não só aos doadores, mas também às empresas, pontos de coleta e todos os parceiros que tornaram esta ação possível.”

As doações foram distribuídas às famílias cadastradas pela Assistência Social, garantindo apoio e conforto no período mais frio do ano.