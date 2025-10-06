Santo Antônio de Posse define finalistas do 25º Campeonato de Futsal após semifinais emocionantes

Foto Ilustrativa

Disputas no Ginásio Municipal neste sábado (4) foram decididas nos pênaltis; Bang Bang e Função avançam e duelam pelo título no próximo dia 10

As semifinais do 25º Campeonato de Futsal de Santo Antônio de Posse agitaram o Ginásio Municipal na tarde deste sábado, 4 de outubro, em uma rodada marcada por equilíbrio, emoção e decisões nas penalidades.

No primeiro confronto, Bang Bang e Lentus protagonizaram um verdadeiro show de gols e empataram por 5 a 5 no tempo normal. A igualdade levou a disputa para os pênaltis, e a equipe do Bang Bang levou a melhor, vencendo por 3 a 2 e garantindo a vaga na final.

A segunda semifinal, entre Função e Bang Bang Jr, também foi marcada pelo equilíbrio. As equipes terminaram o tempo regulamentar empatadas em 3 a 3, e novamente a decisão foi para os pênaltis. Mostrando mais eficiência nas cobranças, o Função venceu por 3 a 1 e carimbou seu passaporte para a grande final.

Com os resultados, a final do campeonato está marcada para o próximo dia 11 de outubro (sábado), às 15h, no Ginásio Municipal de Esportes de Santo Antônio de Posse, em uma partida que promete fortes emoções entre Bang Bang e Função.

O torneio, promovido pela Secretaria Municipal de Juventude, Esportes e Lazer, vem reunindo grande público e movimentando o calendário esportivo do município, com partidas de alto nível técnico e intensa participação da comunidade.