Santo Antônio de Posse inicia obras do Parque Linear no São Judas Tadeu

Projeto prevê campo, pista de caminhada, quadra de areia e áreas de lazer para a comunidade

matéria

A Prefeitura de Santo Antônio de Posse inicia, na próxima semana, as obras do Parque Linear no bairro São Judas Tadeu, viabilizadas por meio de um convênio de quase R$ 1 milhão firmado com o Governo do Estado de São Paulo. O projeto, anunciado em março, agora se torna realidade após a conclusão do processo licitatório.

O Parque Linear contará com campo, quadra de areia, pista de caminhada de aproximadamente 500 metros, quiosques, área verde e iluminação em nível baixo, criando um espaço moderno e seguro para atividades de lazer, prática esportiva e convivência comunitária.

O prefeito Ricardo Cortez destacou a alegria com o início das obras: “Esse foi o primeiro convênio que assinamos no início da nossa gestão e, por isso, tem um significado muito especial. É gratificante ver que agora esse projeto começa a se tornar realidade para beneficiar a nossa população”.

Com previsão de conclusão nos próximos meses, a obra tem como objetivo ampliar a qualidade de vida dos moradores e valorizar a região, oferecendo um ambiente agradável e acessível para toda a população.