Santo Antônio de Posse inicia operação para organizar fiação em postes da cidade

Ação conjunta da Prefeitura, Elektro e empresas de internet começa em setembro e visa segurança, limpeza visual e regularização de cabos

A Prefeitura Municipal de Santo Antônio de Posse, em parceria com a concessionária Elektro (Neoenergia) e empresas de internet, dará início no dia 1º de setembro a uma operação de limpeza e organização da fiação nos postes do município.

O cronograma inicial se concentrará na Rua Doutor Jorge Tibiriçá, próximo à Escola Elisabete Lala Villalva (CIEF), com o objetivo de remover cabos irregulares, melhorar a segurança da rede elétrica e reduzir a poluição visual. Todas as empresas prestadoras de serviço cadastradas foram previamente convocadas a participar do processo.

Durante os trabalhos, um trecho da via será interditado, e a Prefeitura será responsável pela remoção dos resíduos gerados, mantendo o espaço público organizado. A Administração Municipal também orienta os moradores a consultarem suas operadoras sobre a regularidade das instalações, evitando possíveis falhas no fornecimento. O trajeto da ação será atualizado periodicamente nos canais oficiais da Prefeitura.