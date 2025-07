Santo Antônio de Posse inicia substituição completa dos filtros da Estação de Tratamento de Água

Com investimento de R$ 60 mil, ação visa modernizar sistema de abastecimento e melhorar a qualidade da água fornecida à população

A Prefeitura de Santo Antônio de Posse, por meio da Secretaria Municipal de Saneamento, deu início ao processo de substituição completa dos filtros da Estação de Tratamento de Água (ETA), com investimento de aproximadamente R$ 60 mil. A iniciativa tem como objetivo elevar a eficiência do sistema e garantir mais qualidade na água distribuída à população.

Nesta sexta-feira (18), foi entregue a primeira carga de 30 toneladas de materiais filtrantes, compostos por pedregulho, areia e carvão. A segunda parte da remessa, com mais 30 toneladas, tem entrega prevista para a próxima terça-feira (22), totalizando 60 toneladas.

A última substituição total dos filtros havia sido realizada há mais de quatro anos. Desde então, somente trocas parciais vinham sendo feitas, o que comprometeu o desempenho do sistema. Agora, com a renovação completa, a expectativa é reduzir desperdícios e melhorar a qualidade do tratamento de água.

Os serviços de instalação e modernização da infraestrutura terão início já na próxima semana.