Santo Antônio de Posse intensifica revitalização da sinalização em diferentes regiões

Investimentos em materiais para pintura de faixas, demarcações e substituição de placas ultrapassam R$ 500 mil desde janeiro de 2025

A Prefeitura de Santo Antônio de Posse mantém um cronograma permanente de revitalização da sinalização viária em diferentes regiões do município.

Os trabalhos são realizados pelo Departamento de Trânsito e incluem pintura de faixas, demarcações no pavimento e substituição de placas desgastadas.

Desde janeiro de 2025, os investimentos em materiais destinados à sinalização horizontal e vertical já ultrapassam R$ 500 mil.

As ações priorizam locais com maior circulação de veículos e pedestres, como escolas, unidades de saúde, prédios públicos e vias utilizadas por veículos pesados, onde o desgaste ocorre com maior frequência.

O planejamento é definido a partir de levantamentos técnicos, do monitoramento realizado pelas equipes em campo e das demandas apresentadas pela população e pelo Poder Legislativo.

Entre as intervenções já executadas estão a revitalização de faixas de pedestres, a demarcação de áreas de embarque e desembarque de ônibus escolares, a implantação de faixas elevadas e a instalação de novas placas de trânsito.

Segundo a Prefeitura, são utilizados materiais específicos para sinalização viária, desenvolvidos para resistir ao tráfego intenso, à exposição solar e às variações climáticas.

O cronograma prevê ainda a construção de lombadas na Rua José Rousset, nas proximidades do Condomínio Azaleias e da Estrada dos Martins.

A medida busca reduzir a velocidade dos veículos e reforçar a segurança de motoristas e pedestres que circulam pela região.

Novas intervenções permanecem em estudo para melhorar a organização do trânsito e ampliar a segurança viária em outros pontos de Santo Antônio de Posse.

Fonte: Prefeitura de Santo Antônio de Posse

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