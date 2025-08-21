Santo Antônio de Posse lança aplicativo para acompanhar Campeonato Municipal de Futsal Amador Adulto

Ferramenta permite ver resultados em tempo real, tabela de jogos e informações sobre atletas e equipes

A Prefeitura, por meio do Departamento de Esportes, anunciou nesta quarta-feira (20) o aplicativo App Esportivo, para que torcedores e amantes do esporte possam acompanhar de maneira rápida, fácil e gratuita todo o Campeonato Municipal de Futsal Amador Adulto.

Com a ferramenta, é possível conferir resultados em tempo real, acompanhar a agenda completa de jogos e conhecer mais sobre as equipes e os atletas que participam da competição. Os jogos acontecem toda segunda, quarta e sexta-feira, no Ginásio de Esportes. Para baixar, basta acessar a loja de aplicativos do celular, baixar o App Esportivo e pesquisar por Liga dos Árbitros ou Santo Antônio de Posse.

Segundo Paulo Marcelino de Oliveira Filho, supervisor de Gestão, “o aplicativo é uma ferramenta prática para aproximar a comunidade do campeonato e valorizar o esporte local. Agora, todos podem acompanhar os jogos e torcer pelos atletas, mesmo fora do ginásio.”

O supervisor reforça ainda o convite para que a população prestigie os jogos ao vivo, torcendo e apoiando os atletas da cidade.