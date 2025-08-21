Santo Antônio de Posse promove palestra sobre Bullying e Cyberbullying para mais de 280 adolescentes

Evento reuniu estudantes do 9º ano e jovens do SCFV no Centro Múltiplo do Idoso

Na última terça-feira (19), alunos do 9º ano da rede municipal de ensino e adolescentes atendidos pelo Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) participaram de uma palestra no Centro Múltiplo do Idoso. A atividade teve como tema “Bullying e Cyberbullying: o que você causa nos outros e o que isso pode causar em você”, ministrada pela policial Elaine Navarro.

O encontro reuniu mais de 280 adolescentes, entre estudantes do 9º ano da rede municipal e participantes do SCFV, programa que promove atividades em grupo para fortalecer laços familiares e comunitários e prevenir situações de risco social.

Para a secretária de Educação, Maracy Cristina Pavanello de Souza, momentos como esse ajudam a preparar os jovens para a vida em sociedade:

“Nosso objetivo é sensibilizar os adolescentes sobre os efeitos do bullying e do cyberbullying e incentivar atitudes de respeito e solidariedade dentro e fora da escola”, disse.

A ação contou com a participação de profissionais da Educação, do CRAS e de agentes do Conselho Tutelar, reforçando a importância da rede de proteção na garantia dos direitos de crianças e adolescentes, com foco na orientação e prevenção de situações de violência e exclusão.