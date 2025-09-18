Santo Antônio de Posse realiza Baile de Primavera no próximo dia 26

Evento será realizado no Centro Múltiplo do Idoso, com animação da Banda Sóciu’s; renda será revertida ao Fundo Social

A Prefeitura de Santo Antônio de Posse, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, convida a população para celebrar a chegada da estação mais florida do ano em grande estilo. Na sexta-feira, 26 de setembro, será realizado o Baile de Primavera, no Centro Múltiplo do Idoso, a partir das 20h, com a animação contagiante da Banda Sóciu’s. Será uma noite de música, dança e muita integração.

Aberto para todas as idades, o evento busca proporcionar momentos de lazer, convivência e fortalecimento de vínculos entre os participantes.

A secretária municipal de Desenvolvimento Social, Silvana Pinck Cortez, destacou a importância da iniciativa. “Queremos proporcionar à nossa comunidade momentos de alegria e confraternização. O Baile de Primavera é uma oportunidade de reunir diferentes gerações em um ambiente saudável, de valorização da convivência e de celebração da vida”, afirmou.

Os ingressos custam R$ 25,00 e poderão ser adquiridos na portaria do local, no dia do evento. Toda a renda será destinada às ações do Fundo Social de Solidariedade.