Santo Antônio de Posse realiza Caminhada da Cooperatividade 4K no dia 24 de agosto

Imagem Ilustrativa

Evento une bem-estar, esporte e solidariedade com arrecadação de alimentos para entidades assistenciais do município

A cidade de Santo Antônio de Posse será palco de mais uma edição da Caminhada da Cooperatividade 4K, marcada para o dia 24 de agosto (domingo), a partir das 7h30, com saída do Ginásio Municipal de Esportes Francisco Ferreira da Silva. A ação tem como proposta principal incentivar hábitos saudáveis e, ao mesmo tempo, promover a solidariedade.

Realizada pelo Veiling Holambra e pelo projeto Flor com Amor, com apoio da Prefeitura Municipal, a caminhada convida os participantes a doarem 1 kg de alimento não perecível, que será trocado por uma camiseta exclusiva do evento.

Todos os alimentos arrecadados serão destinados a instituições assistenciais da cidade: Lar São Vicente de Paulo, APAE e Lar Mãe Maria.

A concentração acontece a partir das 7h30 e a largada será realizada logo em seguida. A expectativa é reunir um grande número de moradores, famílias e grupos da cidade e região, fortalecendo o compromisso coletivo com uma sociedade mais ativa e colaborativa.