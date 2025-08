Santo Antônio de Posse realiza Escuta Pública para construção do Plano Nacional Aldir Blanc

Encontro acontece no dia 12 de agosto, na Câmara Municipal, e é voltado aos agentes culturais da cidade

A Prefeitura de Santo Antônio de Posse, por meio do Departamento Municipal de Cultura e Turismo, promove no dia 12 de agosto, terça-feira, às 18h30, uma Escuta Pública com os agentes culturais do município. O encontro será realizado na Câmara Municipal e tem como finalidade discutir e construir, de forma colaborativa, o Plano Nacional Aldir Blanc (PNAB) na esfera local.

A ação atende às diretrizes da nova fase da Lei Aldir Blanc, que incentiva a participação da sociedade civil na formulação das políticas públicas culturais. Durante a reunião, representantes do setor cultural poderão apresentar propostas, apontar demandas e contribuir diretamente para a elaboração do plano que será encaminhado ao Governo Federal.

A Lei Aldir Blanc é um importante mecanismo de fomento à cultura no Brasil. Com essa escuta, a Prefeitura busca garantir que os recursos e ações previstas estejam alinhados às necessidades dos fazedores de cultura da cidade.

A participação de artistas, produtores, gestores e demais profissionais do setor é fundamental para a construção coletiva das políticas culturais municipais.