Santo Antônio de Posse recebe Festival Gastronômico e Exposição de Carros Antigos neste fim de semana

Evento promovido pela ACISAP, com apoio da Prefeitura, terá entrada gratuita e programação para toda a família

A Associação Comercial, Industrial e de Serviços de Santo Antônio de Posse (ACISAP), com apoio da Prefeitura Municipal, realiza neste final de semana, dias 6 e 7 de setembro, o Festival Gastronômico e, no domingo (7), a Exposição de Carros Antigos e o Mercado de Pulgas, na Praça da Matriz. A entrada é gratuita.

O evento integra as comemorações do Dia da Independência do Brasil e reúne opções de lazer e cultura para toda a família, acontecendo durante todo o dia. Para as crianças, haverá uma área kids gratuita.

O Festival Gastronômico acontece no sábado e domingo, trazendo uma grande diversidade de pratos e sabores. Já no domingo, o público poderá conferir de perto modelos clássicos na Exposição de Carros Antigos e visitar o Mercado de Pulgas, voltado à venda de peças de veículos antigos.

Para participar como expositor, a inscrição será realizada no local, mediante a doação de 1 quilo de alimento não perecível, 1 litro de leite ou 1 quilo de ração. Todos os inscritos recebem certificado, e os 60 primeiros ganham troféu de participação.

A programação cultural contará com DJ, apresentação de dança do União Possense, show da banda Vintage 67 e apresentação da Orquestra Municipal de Santo Antônio de Posse.

O Festival valoriza o comércio local, fomenta o turismo e promove momentos de lazer e convivência para moradores e visitantes.