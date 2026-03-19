Santo Antônio de Posse recebe lançamento de projeto e pedra fundamental do Santíssimo Resort

Empreendimento prevê investimento de R$ 100 milhões, geração de empregos e impacto no turismo e na economia regional.

A quinta-feira, 19 de março, marcou o lançamento oficial do projeto e a cerimônia de pedra fundamental do Santíssimo Resort, em Santo Antônio de Posse. O empreendimento representa um investimento de R$ 100 milhões e surge como uma nova aposta no fortalecimento do turismo e da economia da Região Metropolitana de Campinas.

O evento reuniu convidados, empresários e autoridades para apresentar os detalhes do projeto, que deve ampliar a diversificação econômica da cidade e da região.

Na primeira fase, o resort foi planejado com cerca de 102 apartamentos, com capacidade inicial para receber mais de 500 hóspedes simultaneamente. A projeção é de geração de aproximadamente 150 empregos diretos, além de impacto indireto em setores como alimentação, manutenção, transporte, limpeza, fornecedores de insumos e cadeia agroalimentar.

A estimativa inicial é de que o empreendimento receba cerca de 50 mil visitantes por ano, ampliando a circulação econômica na região e fortalecendo a arrecadação municipal.

Segundo Lúcio Barbosa Resende, diretor do Santíssimo Resort, a escolha por Santo Antônio de Posse ocorreu após análise de fatores estratégicos. Entre eles estão a proximidade com polos econômicos da Região Metropolitana de Campinas, a boa infraestrutura logística e a disponibilidade hídrica necessária para sustentar um projeto desse porte.

De acordo com o diretor, a localização na região de Campinas teve peso importante, mas não foi o único fator levado em conta. A conectividade rodoviária, a qualidade regional e o perfil dos turistas do interior paulista, que costumam viajar de carro para destinos próximos, também contribuíram para a decisão.

O projeto foi concebido para operar de forma híbrida, combinando lazer e negócios, o que deve garantir movimento ao longo de todo o ano. A proposta é oferecer uma estrutura capaz de atender tanto hóspedes a trabalho quanto visitantes em busca de descanso e entretenimento.

Outro ponto destacado pela direção é a intenção de integrar o resort ao município. Mesmo com estrutura completa de hospedagem, lazer, gastronomia e convivência, a proposta é estimular parcerias com fornecedores e prestadores de serviços locais, incentivando os visitantes a conhecerem atrativos da cidade e da região.

O plano de expansão do empreendimento também já está traçado. Após a consolidação da primeira fase, a previsão é de crescimento gradual do complexo, que poderá chegar a aproximadamente 1.000 unidades em até 15 anos, de acordo com a maturação da operação e a disponibilidade de capital.

Com o lançamento do projeto e a implantação da pedra fundamental, Santo Antônio de Posse passa a se posicionar de forma ainda mais estratégica no cenário do turismo regional, com perspectiva de geração de emprego, renda e novas oportunidades para a população.

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