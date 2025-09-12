Santo Antônio de Posse recebe nova viatura para a Polícia Militar

Entrega feita pelo Governo do Estado reforça a frota e amplia a atuação da corporação no município.

A Polícia Militar de Santo Antônio de Posse recebeu na manhã desta quinta-feira (11) uma nova viatura destinada pelo Governo do Estado de São Paulo, por meio do 26º Batalhão do Interior (BPM/I). O veículo reforçará a frota já existente e contribuirá para ampliar a segurança e o apoio às ações de proteção da população.

A entrega foi realizada em Campinas pelo Secretário de Segurança Pública do Estado, Guilherme Derrite, ao vice-prefeito Antonio Carlos Cavalaro, o Preto Eventos, com a presença do secretário municipal da pasta, Marco Franco, do Comandante Bill e do vereador Raimundo Rosa.

“É uma grande satisfação representar Santo Antônio de Posse e receber esta viatura em nome da nossa cidade. Ela vai reforçar o trabalho da Polícia Militar e garantir mais segurança para todos os nossos moradores. Agradeço ao Governo do Estado e ao 26º Batalhão do Interior por essa importante parceria”, exaltou Preto.

A nova viatura já está à disposição da corporação e será utilizada em rondas e operações no município, garantindo mais agilidade e eficiência no atendimento às demandas da comunidade.