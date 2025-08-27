Santo Antônio de Posse vai oferecer sessões gratuitas de equoterapia para crianças e adolescentes com diagnóstico especial.

Na manhã desta terça-feira (26), durante visita ao Centro de Equoterapia de Jaguariúna, o prefeito Ricardo Cortez, anunciou que Santo Antônio de Posse, dará um passo inédito em cuidado e inclusão, oferecendo gratuitamente sessões de equoterapia – terapia assistida com cavalos – para crianças e adolescentes de até 16 anos com diagnóstico de algum transtorno neuropsicossocial ou físico.

Estiveram presentes na visita as secretárias de Saúde, Grazieli Cristiane de Lima, e Educação, Maracy Cristina Pavanello de Souza, além da coordenadora do NAPR (Núcleo de Atenção Psicossocial Referenciado), Loezi Orestes Cunha.

Serão 20 vagas iniciais, com atendimentos realizados uma vez por semana, e o município garantirá transporte para o paciente e um acompanhante.

A seleção dos participantes será feita em conjunto pelas equipes da Saúde e da Educação, entre os pacientes já acompanhados pelo NAPR, Centro de Reabilitação e Atendimento Multidisciplinar Educacional Especializado (AMEE), priorizando quem mais precisa.

O prefeito Ricardo Cortez destacou que esse é um passo importante para oferecer mais oportunidades às crianças e adolescentes com necessidades especiais. “A equoterapia é muito mais que uma terapia; é inclusão, desenvolvimento, transformação de vidas e cuidado. Queremos que cada participante se sinta apoiado e possa crescer com mais qualidade de vida,” disse.

A equoterapia é reconhecida por promover desenvolvimento físico, emocional e cognitivo, e tem se mostrado especialmente eficaz no autismo, favorecendo socialização, integração emocional e aprendizado.