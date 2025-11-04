Saúde de Campinas registra novos óbitos por gripe e dengue

Os dois pacientes eram idosos e tinham comorbidades. Vacina contra gripe segue disponível em CSs; Prefeitura mantém ações diárias contra arboviroses e pede apoio da população

A Secretaria de Saúde de Campinas registrou novos óbitos por síndrome respiratória aguda grave (SRAG) provocada pelo vírus influenza, causador da gripe, e por dengue. Os dois pacientes eram idosos e tinham histórico de doenças preexistentes (comorbidades).

Gripe

O paciente de 87 anos não estava vacinado contra a doença. O óbito foi em 14 de outubro.

Desde janeiro a cidade contabiliza 436 casos e 61 mortes de SRAG por influenza. Durante todo 2024, Campinas teve 342 pessoas com a síndrome e 30 mortes pela doença.

Dos 61 óbitos por gripe, 48 foram de pessoas que não receberam a vacina contra a gripe.

Já entre os 13 residentes que receberam o imunizante, 11 estavam adequadamente imunizados. Isso porque a vacina leva 15 dias para garantir a proteção ideal e duas pessoas apresentaram os sintomas da doença antes deste período.

Além disso, 60 pessoas tinham doenças preexistentes e, portanto, eram do grupo de risco.

Importância da vacina

A Saúde reforça a importância da vacinação contra a gripe, principalmente para grupos prioritários, como medida de prevenção e, sobretudo, para reduzir o risco de evolução para formas grave e óbito pela doença. Os imunizantes estão disponíveis para toda a população a partir de 6 meses nos 69 centros de saúde da cidade.

Para receber a dose basta levar documento com foto e a caderneta de vacinação, se tiver. Não é necessário agendamento. Informações e horários das salas de vacina nas unidades básicas estão disponíveis no site: https://vacina.campinas.sp.gov.br.

Neste ano, a dose protege contra as gripes A (H1N1 e H3N2) e B. O imunizante pode ser administrado junto com outras vacinas do Calendário de Vacinação. No caso de crianças vacinadas pela primeira vez, é preciso tomar duas doses com intervalo de 30 dias.

Resultados

A Saúde aplicou 373.615 doses da vacina até 3 de novembro. Idosos, crianças de 6 meses a 5 anos e gestantes, que são público-alvo, receberam 167.241, enquanto que outras 206.374 foram direcionadas para demais grupos prioritários e a população em geral.

A mobilização começou em 7 de abril e, neste período, a secretaria promoveu uma série de ações para facilitar o acesso ao imunizante fora das unidades básicas, incluindo shoppings, terminais de ônibus, supermercados, o Aeroporto de Viracopos e o 17º Fórum de Profissões de Campinas. Foi organizado ainda um “Dia D” na primeira quinzena de abril e a dose foi ofertada durante a Campanha de Multivacinação realizada ao longo do mês de outubro.

Idosos: 123.892 doses (57% da população de 217.232)

Crianças: 38.114 doses (53,2% da população de 71.633)

Gestantes: 5.235 doses (57% da população de 9.194)

Dengue

O novo óbito refere-se a um paciente de 81 anos atendido na rede pública de saúde. Ele morava na área de abrangência do Centro de Saúde (CS) Jardim Florence. O início de sintomas foi em 11 de maio e o óbito ocorreu no dia 22 do mesmo mês.

Com este novo registro, Campinas totaliza 27 mortes por dengue desde janeiro deste ano.

O desfecho óbito depende de fatores como a procura precoce por atendimento, manejo clínico adequado e características individuais do paciente, como possíveis doenças preexistentes e/ou outras condições clínicas especiais.

Medidas preconizadas foram desencadeadas na região onde residia este morador: controle de criadouros, busca ativa de pessoas sintomáticas e nebulização para combater o mosquito Aedes aegypti, vetor da doença e de outras arboviroses.

Cuidados

Com ações diárias contra as arboviroses, a Saúde reforça o alerta com objetivo de sensibilizar a população para tentar reduzir casos e óbitos: a melhor forma de prevenção contra a dengue é eliminar qualquer acúmulo de água que possa servir de criadouro para o mosquito, principalmente em latas, pneus, pratos de plantas, lajes e calhas. É importante, ainda, vedar a caixa d’água e manter fechados vasos sanitários inutilizados.

Desde janeiro deste ano até 15 de outubro a Secretaria realizou 1,38 milhão de visitas a imóveis para controle de criadouros e aplicação de inseticida por agentes. Além disso, pelo menos 9,5 mil residências e comércios foram contemplados pela nebulização com veículos.