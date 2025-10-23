Saúde de Holambra alerta para a importância da vacinação anual contra a raiva em cães e gatos

O Departamento Municipal de Saúde de Holambra alerta tutores sobre a importância de manter em dia a vacinação anual contra a raiva em cães e gatos a partir dos três meses de idade. A imunização é gratuita e realizada na cidade no Meu Pet Container, localizado na Rua Calisia, s/nº, no bairro Groot. O atendimento deve ser agendado presencialmente ou por meio do telefone (19) 3802-7977.

A raiva é uma doença viral grave que pode acometer tanto animais quanto seres humanos. A transmissão ocorre principalmente por meio do contato com a saliva infectada, geralmente por mordidas ou arranhões. Segundo a médica veterinária da Vigilância Ambiental do município, Angela Varella Katz, o vírus atinge o sistema nervoso central e provoca uma inflamação cerebral de rápida evolução, quase sempre fatal. “A prevenção é o único meio eficaz de controle da doença, por isso é fundamental vacinar os pets todos os anos”, reforça.

Conforme explica Angela, o tempo entre a infecção e o surgimento dos sintomas varia: de 15 dias a 2 meses em cães, entre 7 dias e alguns meses em gatos, e de 7 a 45 dias em seres humanos. Os primeiros sinais podem se assemelhar aos de uma gripe, como febre, fraqueza e dor de cabeça, evoluindo depois para alucinações, espasmos musculares e paralisia.

A veterinária orienta que, em caso de mordida, a pessoa deve lavar o ferimento com água e sabão e procurar imediatamente o PSF mais próximo, informando ao profissional de saúde todos os detalhes do ocorrido