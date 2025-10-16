Saúde de Holambra realiza Dia D de atualização da caderneta de vacinação neste sábado

Ação acontece nas unidades Imigrantes e Santa Margarida e busca ampliar a cobertura vacinal de moradores de todas as idades

O Departamento Municipal de Saúde de Holambra promove neste sábado, 18 de outubro, o Dia D da Campanha de Atualização da Caderneta de Vacinação, oportunidade para que moradores de todas as idades atualizem suas vacinas e reforcem a proteção contra doenças preveníveis. A ação ocorrerá nas unidades de saúde Imigrantes e Santa Margarida, das 8h às 15h.

De acordo com o diretor da pasta, o Dia D é uma oportunidade para quem não consegue comparecer aos postos durante a semana. “Manter a imunização em dia é fundamental para a proteção individual e coletiva”, destacou.

A campanha, que começou em 6 de outubro e segue até o dia 31, oferece vacinas contra doenças como febre amarela, sarampo, caxumba, rubéola e HPV, este último voltado a jovens entre 9 e 19 anos que ainda não receberam nenhuma dose.

Para a imunização, é necessário apresentar documento de identificação, Cartão Cidadão atualizado e a caderneta de vacinação.

Paralelamente, a Secretaria também realiza o 2º Mutirão de Coleta de Papanicolau, destinado a mulheres de 20 a 64 anos. A ação ocorre no mesmo dia, das 8h às 13h, nas unidades de saúde Imigrantes e Santa Margarida, mediante agendamento prévio. O exame é um dos principais métodos de prevenção e diagnóstico precoce do câncer de colo do útero, além de possibilitar o encaminhamento para outros exames quando necessário.