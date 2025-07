Saúde de Holambra recebe novo investimento de R$ 200 mil para insumos e serviços

O vereador Janderson Adriano Ribeiro (Chiba) anunciou ao lado do prefeito Fernando Capato a conquista de R$ 200 mil em investimentos para custeio de Saúde. O recurso, destinado a Holambra pela deputada estadual Edna Macedo, é resultado de pedido feito por Chiba à parlamentar durante encontro realizado na Assembleia Legislativa, em São Paulo. De acordo com o prefeito, em vídeo publicado pelo vereador, a verba será utilizada para aquisição de medicamentos e exames.

Para além da emenda, Edna Macedo enviou recentemente ao município um veículo seminovo, conquistado junto ao DNIT (Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes), e que será utilizado para a realização de serviços públicos.

“É muito gratificante ver que o trabalho que fazemos se transforma em benefícios práticos para as pessoas”, destacou Chiba. “Mais do que legislar e representar os interesses dos moradores, precisamos ajudar o município buscando investimentos e recursos fora, com deputados parceiros, pra agregar no orçamento e pra administração fazer ainda mais”.

O prefeito Fernando Capato, em vídeo, reforçou a importância do investimento. “Essas emendas são importantes para ajudar no custeio em nossa cidade. Isso, com certeza, faz toda a diferença”, disse.