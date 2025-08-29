Sebrae Aqui de Holambra ganha prêmio nacional de excelência no atendimento

Holambra é uma das vencedoras do prêmio “Histórias de Quem Atende”, promovido pelo Sebrae Nacional. A edição de 2025 reconheceu o trabalho da unidade holambrense, conduzida pelo servidor Alexandre Quintino de Godoy. A cerimônia de premiação aconteceu de forma on-line na última sexta-feira, dia 22 de agosto.

A homenagem é destinada aos agentes do Sebrae Aqui que mais se destacaram na excelência do atendimento aos empreendedores locais. Como parte do prêmio, Godoy participará da Semana do Futuro, entre os dias 15 e 19 de setembro, em Cuiabá, onde além de trazer o troféu para Holambra, ele irá conhecer novas ferramentas e alternativas para o desenvolvimento do empreendedorismo no município.

O servidor foi um dos vencedores na categoria Rede Parceira, com a história do empreendedor Joel Alexandre Schmitt, que fundou a empresa Tchê Jardins a partir de orientação da unidade holambrense. 353 histórias foram inscritas em todo o Estado de São Paulo.

Schmitt transformou sua paixão pelo paisagismo em negócio lucrativo por meio do trabalho do Sebrae Aqui de Holambra e qualificação intensa oferecida pelo Sebrae-SP. Em três anos ele quintuplicou seu faturamento e registrou sua marca. O número de funcionários aumentou – e ele aperfeiçoou os métodos utilizados no dia a dia. O empresário atribui esse sucesso ao apoio técnico e ao seu comprometimento em querer crescer e oferecer serviço de alta qualidade a seus clientes.

“Ninguém é uma ilha, se você quiser crescer, junte-se a pessoas que queiram crescer junto contigo. Isso eu encontrei no Sebrae, principalmente com o Alexandre”, comentou o empresário.

Segundo Godoy, o reconhecimento reforça que o serviço é agente de transformação econômica e social para os municípios. O apoio institucional faz toda a diferença. “Oferecer serviço de qualidade e conquistar esse prêmio só foi possível graças ao suporte que a administração municipal oferece ao Espaço Empreendedor, criado por essa gestão”, disse.

Histórias de Quem Atende

O prêmio Histórias de Quem Atende é um reconhecimento do Sebrae Nacional aos atendentes da rede que oferecem serviço de excelência ao público, com dedicação e comprometimento. As categorias do prêmio são: Rede Própria – Colaboradores do Sistema Sebrae, Central Nacional de Relacionamento – Operadores contratados ou terceirizados, Rede Parceira – Agentes vinculados a instituições ou empresas parceiras (Sala do Empreendedor, Sebrae Aqui, entre outros), Agentes de Atendimento – Profissionais atuando territorialmente por meio de empresas prestadoras de serviços e Perrengues de Quem Atende – Histórias reais, inusitadas e engraçadas vividas durante atendimentos.