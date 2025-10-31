Sebrae-SP abre inscrições para as duas turmas finais do Empretec em Campinas

Capacitação da ONU aplicada pelo Sebrae transforma a forma de empreender e prepara participantes para começar 2026 com novos resultados

Por Redação

Empreendedores de Campinas e região têm a última oportunidade de participar do Empretec em 2025: o Sebrae-SP está com inscrições abertas para as duas turmas finais do programa, que acontecem em novembro e dezembro. Desenvolvido pela Organização das Nações Unidas (ONU) e aplicado no Brasil com exclusividade pelo Sebrae, o curso é reconhecido internacionalmente por transformar a forma de empreender.

Com duração de cinco dias intensivos, o Empretec promove uma verdadeira imersão no comportamento empreendedor. “Durante as atividades, os participantes são incentivados a exercitar características como iniciativa, autoconfiança, planejamento e resiliência.

A metodologia também trabalha as dez características do comportamento empreendedor reconhecidas internacionalmente e provoca mudanças reais na forma de tomar decisões, assumir riscos e conduzir negócios com mais clareza”, explica Estela Juvenal, gestora do programa no Sebrae-SP.

Além do desenvolvimento pessoal, o programa traz benefícios práticos, como maior autoconhecimento, aprimoramento de habilidades pessoais, ampliação da rede de contatos e abertura de portas para futuras parcerias.

Para Estela, finalizar o ano com essa vivência pode marcar um ponto de virada. “O Empretec é a oportunidade de dar um passo estratégico antes da virada do ano. Muitos participantes saem do curso com novos planos, parcerias e ideias para colocar em prática já em janeiro. É uma forma de começar 2026 preparado para conquistar resultados diferentes, com atitude e foco no crescimento”, afirma.

SERVIÇO

Empretec Campinas Novembro | Data: 3 a 8 de novembro

Empretec Campinas Dezembro | Data: 1º a 6 de dezembro

Horário: 8h às 18h

Local: Escritório Regional do Sebrae (Rua da Abolição, 881. Ponte Preta. Campinas/SP)

Investimento: R$ 2.200 (em até 10x sem juros no cartão de crédito)

Mais informações e inscrições: https://empretec.sebraesp.com.br/

Dúvidas: (19) 99727-1695