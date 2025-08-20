Sebrae-SP apresenta novos Agentes Locais de Inovação para a região de Campinas

Neste mês de agosto, o Escritório Regional do Sebrae-SP em Campinas deu boas-vindas aos quatro novos Agentes Locais de Inovação (ALIs) Rural. Eles vão atender produtores rurais de 22 municípios, com foco no fortalecimento do agronegócio e no apoio direto a pequenos empreendedores do campo.

A gestora do programa em Campinas, Angélica Alves, explica que o ALI Rural tem como principal objetivo implantar soluções inovadoras nas propriedades. “A meta é reduzir custos, aumentar o faturamento, melhorar a produtividade e promover a sustentabilidade dos negócios no campo.”

Segundo ela, os ALIs atuam de forma estratégica, levando conhecimento e ferramentas que ajudam o produtor a enxergar sua atividade como um negócio. Essa proximidade permite implementar práticas de gestão, sustentabilidade, controle de custos, marketing e vendas, fortalecendo a competitividade e garantindo a permanência desses produtores no agronegócio.

Quem são os novos ALIs?

Cada agente acompanhará os produtores por 12 meses, com visitas periódicas, diagnósticos e orientações personalizadas. Os novos ALIs da região de Campinas são:

Amanda Dorta é zootecnista, especialista em produção de ruminantes e está concluindo o MBA em Sustentabilidade e Tecnologias Digitais. Com sólida experiência no universo da inovação e forte atuação em sustentabilidade, tanto financeira quanto ambiental, Amanda vê no ALI Rural a oportunidade de compreender de perto a realidade dos produtores da região e conectar soluções inovadoras ao dia a dia do campo. Seu objetivo é contribuir para que pequenos e médios negócios rurais adotem práticas que aumentem a segurança, a eficiência e a sustentabilidade de suas propriedades, fortalecendo a economia local.

Domênica Santos é formada em Engenharia de Alimentos e encontrou no ALI Rural a oportunidade de se reconectar ao universo do campo. Sua missão é unir o conhecimento acadêmico e tecnológico à sabedoria familiar dos produtores rurais, promovendo uma troca rica e transformadora. Com o apoio da proposta inovadora do Sebrae, busca traduzir conceitos e soluções de forma simples, clara e prática, para que esses produtores possam aliar tradição e tecnologia no fortalecimento de seus negócios.

Gustavo Ferreira é especialista em Gestão Ambiental e Georreferenciamento de Imóveis, além de produtor rural. No ALI Rural, seu objetivo é trabalhar lado a lado com os proprietários, identificando gargalos e oportunidades dentro da produção. Com sua experiência, aliada às ferramentas do Sebrae, busca apoiar o sucesso dos produtores tanto no aspecto profissional e da gestão da propriedade quanto em seu desenvolvimento pessoal. Sua vivência diversificada, que inclui atuação em diferentes frentes do agronegócio e empreendedorismo, oferece uma perspectiva única para impulsionar resultados e promover melhorias sustentáveis no campo.

Letícia Takeda é formada em Engenharia Florestal e traz para o ALI Rural sua experiência com sustentabilidade e manejo de florestas. Entusiasmada com o programa, vê nele a oportunidade de conhecer novos modelos de negócios no meio rural, trocar experiências com pequenos proprietários e aprender com suas realidades. Sua bagagem técnica permite agregar uma visão voltada à conservação e ao uso sustentável dos recursos naturais, contribuindo para que os produtores fortaleçam seus empreendimentos de forma ambientalmente responsável.

Inscrições abertas para produtores rurais

O ALI Rural é um programa nacional do Sebrae que incentiva a inovação como motor do desenvolvimento rural, conectando conhecimento técnico à realidade local e valorizando o protagonismo dos pequenos produtores.

Produtores rurais da região de Campinas interessados em tornar suas propriedades mais rentáveis e sustentáveis podem se inscrever gratuitamente até 30 de setembro. O programa tem início em setembro de 2025 e vai até agosto de 2026, com acompanhamento individual realizado por um Agente Local de Inovação durante 12 meses.

Entre os benefícios estão:

Melhoria dos processos produtivos

Qualificação de produtos e serviços

Gestão financeira mais eficiente

Redução de custos

Aumento da produtividade e do faturamento

Identificação de novas oportunidades de mercado

Implantação de soluções inovadoras no campo

SERVIÇO

Programa ALI Rural

Período de atendimento: setembro de 2025 a agosto de 2026

Inscrições para produtores e mais informações: https://contato.sebraesp.com.br/alirural/

Prazo: até 30 de setembro de 2025