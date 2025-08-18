Sebrae-SP realiza curso de formação empreendedora pela primeira vez em Holambra

Pela primeira vez, a cidade de Holambra vai receber o Empretec, seminário intensivo desenvolvido pela Organização das Nações Unidas (ONU) e aplicado exclusivamente pelo Sebrae no Brasil. A primeira turma será realizada entre os dias 6 e 10 de outubro, das 8h às 18h, no Espaço Três Tamancos.

Voltado ao desenvolvimento do comportamento empreendedor, o Empretec é uma imersão transformadora que desenvolve habilidades essenciais para quem deseja empreender com mais atitude, planejamento e foco em resultados.

Carla Stoltenborg, consultora de negócios do Sebrae-SP, destaca que o processo promove a virada de chave. ”Mais de 60% dos participantes relatam aumento nos lucros de suas empresas após a participação no seminário. A experiência contribui para decisões mais seguras, ampliação da visão de oportunidades e fortalecimento de características empreendedoras que aumentam as chances de sucesso.”

Durante cinco dias, os participantes irão desenvolver, na prática, habilidades como iniciativa, autoconfiança, planejamento e resiliência. A metodologia é baseada em dez características do comportamento empreendedor, reconhecidas internacionalmente, e tem como objetivo promover mudanças reais na forma de tomar decisões, assumir riscos e liderar com foco em resultados.

Laura Santi, presidente da Agência de Desenvolvimento do Circuito das Águas Paulista (ADECAP), reforça a importância da iniciativa. “A ADECAP trabalha para que o ecossistema de negócios do Circuito das Águas seja sempre o melhor possível. Por isso, acreditamos nos processos formativos oferecidos pelo Sebrae, em especial o Empretec, que desperta e lapida o empreendedor, melhora sua capacidade de fazer o próprio negócio evoluir e amplia o networking e as possibilidades de parceria.”

Parcerias de sucesso

A realização do Empretec Holambra é fruto de uma parceria entre o Sebrae-SP, a ADECAP (Agência de Desenvolvimento do Circuito das Águas Paulista) e outras entidades, tais como a Associação Comercial e Industrial de Jaguariúna (ACIJ); a Associação Comercial e Empresarial de Pedreira (ACEP); a Associação Comercial e Empresarial de Artur Nogueira (ACEAN); a Associação Comercial e Empresarial de Holambra (ACE); e a Associação Comercial e Industrial de Santo Antônio de Posse (ACISAP).

SERVIÇO

1ª edição do Empretec Holambra

Data: 6 a 10 de outubro de 2025

Horário: das 19h às 22h

Local: Espaço Três Tamancos (Rua Rota dos Imigrantes, 1.871, Centro. Holambra/SP)

Investimento: R$ 2.200 (em até 10x sem juros)

Inscrições: https://forms.office.com/r/ijdXtYpVnC

Mais informações: https://empretec.sebraesp.com.br e (19) 99351-4772 (Carla)