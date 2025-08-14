Sebrae-SP realiza evento gratuito para mulheres empreendedoras em Artur Nogueira

Programa “Elas Ganham +” traz palestras sobre Inteligência Emocional e Empreendedorismo Feminino no dia 19 de agosto.

O Sebrae-SP promove, no dia 19 de agosto, o programa Elas Ganham +, voltado exclusivamente para mulheres microempreendedoras individuais (MEIs) de Artur Nogueira. A iniciativa, gratuita e com vagas limitadas, será realizada na Sala da Prefeitura Municipal e tem como objetivo oferecer capacitação, networking e inspiração para alavancar negócios locais de mulheres.

A programação conta com duas palestras: “Empreendedorismo Feminino”, com dicas e estratégias para ampliar resultados e enfrentar desafios do mercado, e “Inteligência Emocional”, com orientações práticas para melhorar a tomada de decisões e o equilíbrio no dia a dia empresarial.

Segundo Claudia Mouro, consultora de negócios do Sebrae-SP, o encontro será um espaço para aprendizado e troca de experiências entre as participantes. “Queremos fortalecer as jornadas das empreendedoras e mostrar caminhos para aumentar faturamento e conquistar novas oportunidades. Será uma noite de inspiração e de conexões que podem transformar negócios”, destaca.

Além dos conteúdos, a consultora ressalta que o evento é uma oportunidade para que as empreendedoras conheçam melhor os serviços oferecidos pelo Sebrae-SP, criem parcerias e ampliem sua rede de contatos. “É fundamental incentivar os negócios locais, proporcionar oportunidades de negócios às empreendedoras e o Sebrae-SP conta com ações direcionadas exatamente para esse público.”

SERVIÇO

Programa Elas Ganham + | Palestras sobre Inteligência Emocional e Empreendedorismo Feminino

Data: 19 de agosto (terça-feira)

Horário: a partir das 19h

Local: Sala da Prefeitura Municipal (Avenida XV de Novembro, 1400 – Jardim Planalto, Artur Nogueira/SP)

Inscrições: https://inscricao.sebraesp.com.br/produto/turma/pj/35898400

Mais informações: Sebrae Aqui Artur Nogueira – (19) 3827-9719