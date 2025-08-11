Sebrae-SP realiza o “Encontro de Relacionamento: Mulheres & Negócios” em Campinas
Por Redação
Na próxima quinta-feira, 14 de agosto, o Sebrae-SP, por meio do programa Sebrae Delas, promove o “Encontro de Relacionamento: Mulheres & Negócios”, em Campinas. Joice Oliveira, analista de negócios do Sebrae-SP e gestora do programa na cidade, destaca que o evento é uma excelente oportunidade para as mulheres falarem sobre seus negócios e se conectarem com outras empreendedoras.
“Queremos nos aproximar ainda mais das empreendedoras de Campinas e região. Promover esse evento é essencial para criar laços, fortalecer conexões e divulgar produtos e serviços desenvolvidos por elas”, afirma.
A programação inclui a apresentação dos destaques regionais do Prêmio Sebrae Mulher de Negócios, um talk-show com empresárias da região e diversas oportunidades de networking para fortalecimento dos negócios. “Todas têm muito a compartilhar: conteúdo, ideias, sugestões e, principalmente, dicas valiosas. Um dos nossos principais objetivos com o evento é justamente promover essa troca entre empreendedoras.”
O evento contará ainda com uma palestra de Dani Mendes, especialista em comunicação estratégica, mentora em comunicação profissional, escritora, palestrante e consultora de negócios do Sebrae-PR. Ela abordará o tema “Comunique-se melhor e venda mais”.
“Venha fazer negócios, firmar parcerias e expandir sua rede de contatos em uma ação interativa pensada especialmente para mulheres empreendedoras. Traga também amigas que se interessem por empreendedorismo feminino”, convida Joice.
SERVIÇO
Encontro de Relacionamento – Mulheres & Negócios
Data: 14 de agosto de 2025
Horário: a partir das 19h
Local: Salão Vermelho da Prefeitura Municipal de Campinas – Av. Anchieta, 200 – Centro, Campinas/SP
Inscrições: https://bit.ly/4lZVj7d
Informações: 19-3284-2236