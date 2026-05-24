Sede regional do Podemos é inaugurada em Mogi Mirim com discurso de Fernando Godoy

Evento realizado na sexta-feira reuniu lideranças nacionais e regionais do partido, além de representantes ligados à causa animal e ao Podemos Mulher

A sede regional do Podemos na Baixa Mogiana foi inaugurada na sexta-feira, 22 de maio, em Mogi Mirim. O novo espaço passa a funcionar na Avenida Adib Chaib, em frente ao estacionamento do Poupatempo, e marca uma nova etapa de articulação política do partido na região.

A cerimônia de inauguração contou com a presença de lideranças importantes do Podemos, entre elas a deputada federal e presidente nacional da sigla, Renata Abreu; Sônia Módena, ativista da causa animal e presidente do Podemos Mulher da Baixa Mogiana; e Luiza Mell, ativista e embaixadora de defesa dos animais.

Durante o evento, Fernando Godoy discursou e destacou a importância das próximas eleições para o futuro do país. Em sua fala, ele afirmou que o próximo processo eleitoral será um dos mais importantes dos últimos 30 anos no Brasil, diante dos desafios políticos, sociais e econômicos vividos pela população.

Godoy também ressaltou a necessidade de participação popular, responsabilidade dos eleitores e fortalecimento do diálogo político. Segundo ele, o momento exige atenção às propostas, união entre lideranças e compromisso com o desenvolvimento das cidades e da região.

A inauguração da sede regional em Mogi Mirim reforça a presença do Podemos na Baixa Mogiana e busca ampliar a organização partidária, o debate público e a participação de lideranças locais nas discussões sobre os rumos políticos da região.

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