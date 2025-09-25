SEGUNDA EDIÇÃO DO PROJETO VIDA LEVE É CONCLUÍDA NO PARQUE DOS LAGOS

A Prefeitura de Jaguariúna, por meio da Secretaria de Juventude, Esportes e Lazer – SEJEL -, realizou na terça-feira, dia 23, no Parque dos Lagos, a pesagem final da segunda edição do Projeto Vida Leve, encerrando mais um ciclo de incentivo à saúde e ao emagrecimento dos participantes do programa ProAtiv.

O projeto é voltado para alunos que estão acima do peso e com circunferência abdominal elevada, aumentando o risco metabólico e cardiovascular, oferecendo acompanhamento físico e orientação para hábitos mais saudáveis.

Durante o encerramento os 50 participantes celebraram os resultados alcançados ao longo do período. Houve também premiação aos três alunos que obtiveram maior perda de peso, reconhecendo esforço, disciplina e comprometimento com a saúde.

Temas como hidratação, consumo adequado de proteínas, substituição alimentares, sono e implicações no emagrecimento e a importância do exercício físico no emagrecimento foram amplamente discutidos entre os participantes.

O encerramento do projeto reforça o compromisso da SEJEL com a promoção da saúde da população, incentivando hábitos saudáveis e a prática regular de atividades físicas como caminho para o bem-estar.

Foto: Divulgação