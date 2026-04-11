Homem é detido por descumprir medida protetiva em Santo Antônio de Posse

Ocorrência foi registrada na madrugada de sábado no Centro após denúncia de ameaça

A Guarda Civil Municipal de Santo Antônio de Posse atendeu, na madrugada de sábado, 11 de abril, uma ocorrência de descumprimento de medida protetiva no Centro da cidade.

Segundo informações, a equipe foi acionada após uma mulher relatar que estava sendo ameaçada com uma faca pelo ex-companheiro, que já possuía medida protetiva em vigor.

Ao chegarem ao local, os agentes constataram que o suspeito havia fugido pelos fundos da residência, pulando muros e acessando um terreno próximo. Durante a fuga, ele deixou o aparelho celular no interior do imóvel.

Com base em informações repassadas pela vítima, as equipes realizaram patrulhamento e conseguiram localizar o indivíduo em uma via nas proximidades.

O suspeito foi abordado e, embora nada de ilícito tenha sido encontrado, foi conduzido para atendimento médico e, posteriormente, apresentado na unidade policial, onde permaneceu detido à disposição da Justiça, aguardando audiência de custódia.

A ocorrência foi registrada e as medidas cabíveis adotadas pela autoridade policial.

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