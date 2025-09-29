Seis equipes de Mogi Guaçu mantêm 100% de aproveitamento na Terceira Divisão

Times venceram os três jogos da primeira fase e seguem firmes na disputa pelo título

Após a conclusão da 3ª rodada do 27º Campeonato Municipal de Futebol da 3ª Divisão 2025, realizada no domingo, 28 de setembro, seis equipes seguem com 100% de aproveitamento na competição: Manchester Sítio, CRB Aliados, Nova Louzã F.C., Atlético Amigos, Paulistinha F.C. e Red Bull F.C. Até o momento, todos venceram as três partidas disputadas dentro de seus respectivos grupos.

A edição de 2025 conta com a participação de 25 times. Na primeira fase, as equipes estão divididas em cinco grupos, que se enfrentam em turno único. Avançam para as quartas de final os 1º, 2º e 3º colocados de cada chave, além do melhor quarto colocado entre os cinco grupos.

Os times classificados entre o 1º e o 4º lugar na classificação geral jogarão com a vantagem do empate no tempo regulamentar. Os vencedores avançam para as semifinais e, na sequência, para a grande final. Caso haja empate nas semifinais ou na decisão, a classificação será definida nos pênaltis.

Os quatro semifinalistas desta temporada garantem vaga no 28º Campeonato Municipal de Futebol da 2ª Divisão em 2026. Já as cinco últimas equipes da classificação geral disputarão a seletiva do amador no próximo ano.