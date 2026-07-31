Seletiva de futsal masculino terá 12 times participantes em Jaguariúna

Competição começa no dia 8 de agosto e classificará os dois primeiros colocados de cada grupo para a próxima fase

A Seletiva do Campeonato Municipal de Futsal Amador Masculino de Jaguariúna começa no dia 8 de agosto com a participação de 12 equipes.

A competição é promovida pela Prefeitura de Jaguariúna, por meio da Secretaria Municipal de Juventude, Esportes e Lazer.

Após o Congresso Técnico realizado na quinta-feira, 30 de julho, os times foram divididos em quatro grupos, com três equipes em cada um.

Pelo regulamento, os dois primeiros colocados de cada grupo avançam para a próxima fase da competição.

GRUPOS

Grupo A: Família RDB, Das Casinha e Vida Mansa Futsal

Grupo B: Papa Léguas, PSG Imperial e Rataiada Futsal B

Grupo C: Mafuria, Galo Natico e Rataiada Jr.

Grupo D: U.S. Villa Nassif, Legado dos Amigos MM F.C. e Falcões F.C.

PRIMEIRA RODADA

Data: 8 de agosto

Local: Ginásio do Azulão

14h: Família RDB x Das Casinha

15h: Mafuria x Galo Natico

16h: Papa Léguas x PSG Imperial

17h: U.S. Villa Nassif x Legado dos Amigos MM F.C.

Fonte: Prefeitura de Jaguariúna

Foto: Divulgação

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