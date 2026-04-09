Semana de Fitoterapia de Campinas acontece na CATI, de 14 a 16 de abril

Evento, que chega a sua 23ª edição em 2026, celebrará os 20 anos da Política Nacional de Plantas Medicinais e Fitoterápicos

A sede da Diretoria de Assistência Técnica Integral (CATI) receberá, entre 14 e 16 de abril, mais uma edição da Semana de Fitoterapia de Campinas. Criado pela Lei Municipal 11.385, o evento é realizado desde 2002 pelo grupo Saberes à Luz do Sol, que conta com representantes da CATI e da prefeitura da cidade, com o objetivo de informar, sensibilizar e mobilizar a opinião pública sobre o cultivo e o uso de plantas medicinais.

Em 2026, seu tema celebra os 20 anos da Política Nacional de Plantas Medicinais e Fitoterápicos (PNPMF). De acordo com os organizadores, a Semana também visa ampliar os conhecimentos técnicos dos profissionais da rede municipal de saúde, proporcionando a divulgação de saberes tradicionais e científicos sobre fitoterapia, etnobotânica e produção de plantas medicinais. A participação é gratuita e aberta ao público.

Além das tradicionais palestras, oficinas, exposições e mesa-redonda a respeito da temática da fitoterapia, a 23ª edição do evento contará com a reabertura do Horto Didático de Plantas Medicinais da CATI. “A Semana de Fitoterapia de Campinas é considerada um dos principais eventos do calendário municipal. Para a nossa instituição, é motivo de muita alegria sediá-la e disponibilizar nossos técnicos nesse trabalho de conscientização em favor da saúde e do bem-estar humano”, afirma o diretor da CATI, Ricardo Pereira.

Walter Radamés Accorsi

Desde 2007, a Semana de Fitoterapia de Campinas leva o nome de seu patrono, o engenheiro agrônomo e professor Walter Radamés Accorsi, considerado um dos maiores especialistas em plantas medicinais do mundo.

Prática milenar

De origem grega, a palavra fitoterapia resulta da combinação dos termos phito = plantas e therapia = tratamento. Segundo dicionários de língua portuguesa, o termo é definido como “tratamento de doenças mediante o uso de plantas”. Uma das mais antigas práticas terapêuticas usadas pelo Homem, sua origem remonta ao ano 8.500 a.C. Outrora considerada uma medicina popular e alternativa, a fitoterapia tem sido cada vez mais usada e reconhecida nos meios médicos e científicos, sobretudo devido a produtos com ação terapêutica comprovada cientificamente.

Sobre a PNPMF

Aprovada por meio do Decreto 5.813, de 22 de junho de 2006, a PNPMF tem como objetivo geral garantir à população brasileira o acesso seguro e o uso racional de plantas medicinais e fitoterápicos, promovendo o uso sustentável da biodiversidade, o desenvolvimento da cadeia produtiva e da indústria nacional.

Serviço

XXIII Semana de Fitoterapia Prof. Walter Radamés Accorsi

Quando: de 14 a 16 de abril de 2026

Onde: sede da CATI – Avenida Brasil, 2.340, Jardim Chapadão, Campinas (SP)

Entrada: gratuita