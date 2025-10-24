Semana de Negócios e Empreendedorismo 2025 terá dia dedicado ao mercado da beleza

Setor é um dos que mais registra profissionais MEIs no país; inscrições vão até o dia 27 de outubro

Os profissionais e empreendedores do setor da beleza terão um dia dedicado exclusivamente a eles durante a 11ª Semana de Negócios e Empreendedorismo (SNE), que acontece em Campinas de 29 a 31 de outubro, no Pátio Ferroviário. Com o tema “Beleza Empreendedora”, o evento oferecerá palestras e workshops gratuitos voltados a quem busca entender tendências, inovação e oportunidades em um dos segmentos que mais crescem e geram empregos no Brasil.

A participação é gratuita, mediante inscrição até o dia 27 de outubro pelo site oficial: www.semanane.com.br

Programação: dia para inspirar o mercado da beleza

O dia dedicado ao tema será quinta-feira, 30 de outubro, a partir das 14h, com curadoria da Intercoiffure Brasil (Associação Internacional de Mestres Cabeleireiros). A programação começa com uma palestra voltada a donos e gestores de salões de beleza, apresentando fatores que impactam diretamente a lucratividade dos negócios.

Na sequência, serão abordados temas como Inteligência Artificial aplicada à beleza, atendimento de luxo, tendências em coloração e tratamentos, e o uso estratégico das mídias sociais para atrair e fidelizar clientes.

A partir das 18h, o visagista Ery Júnior conduz a palestra “O poder da imagem”, na qual explica como o visagismo — estudo da imagem pessoal e das expressões individuais — pode ajudar profissionais a transformar a aparência e a autoconfiança de seus clientes. Após a palestra, haverá um desfile demonstrativo, com modelos aplicando técnicas de visagismo em tempo real.

Beleza é destaque entre microempreendedores

A secretária de Desenvolvimento Econômico, Tecnologia e Inovação de Campinas, Adriana Flosi, ressalta que o setor da beleza é um dos mais representativos entre os microempreendedores individuais (MEIs) da cidade. “Campinas, por exemplo, tem nos cabeleireiros a maior fatia dos microempreendedores individuais. São pessoas que profissionalizaram o seu talento e agora buscam aprender ainda mais para gerenciar o próprio negócio”, afirma Adriana.

Sobre a Semana de Negócios e Empreendedorismo

A Semana de Negócios e Empreendedorismo de Campinas é promovida pela Prefeitura de Campinas, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Tecnologia e Inovação, em parceria com a ACIC (Associação Comercial e Industrial de Campinas) e o Ministério do Empreendedorismo.

A expectativa é que o evento reúna mais de dois mil participantes, entre empreendedores, startups, empresas e instituições.

Serviço – 11ª Semana de Negócios e Empreendedorismo

Data de 29 a 31 de outubro

Horário Início às 9h

Local Prédio do Relógio, Pátio Ferroviário

Endereço: Rua Francisco Teodoro, 1.050, Vila Industrial

Inscrições www.semanane.com.br