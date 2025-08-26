Semana do Cinema chega ao Iguatemi Campinas com ingressos a partir de 10 reais

Cinemark oferece preços promocionais e combos colecionáveis de 28 de agosto a 3 de setembro

O Iguatemi Campinas recebe entre os dias 28 de agosto e 3 de setembro mais uma edição da Semana do Cinema Cinemark. Durante sete dias, o público pode conferir sucessos da programação com preços promocionais: a partir de 10 reais para sessões em 2D, 3D e XD, e a partir de 20 reais nas salas Prime e Poltrona D-BOX selecionadas. Entre os títulos em cartaz estão Lilo & Stitch, A Hora do Mal, Uma Sexta-Feira Mais Louca Ainda, Quarteto Fantástico, Superman, Como Treinar o seu Dragão e a volta aos cinemas do clássico Interstellar. Conteúdos especiais não estão contemplados na promoção.

Além dos ingressos com valores reduzidos, a Cinemark oferece combos exclusivos com brindes colecionáveis inspirados nos principais lançamentos de 2025. Os produtos incluem copos e baldes temáticos, como o balde do Superman, o copo do Quarteto Fantástico e os modelos especiais de Stitch e do dragão Banguela. Os valores variam entre 39 e 99 reais, podendo ser consultados diretamente na unidade do shopping.

● Combo individual: 1 pipoca pequena + 1 bebida pequena + 1 colecionável – a partir de 39 reais

● Combo grande: 1 pipoca grande + 1 bebida média + 1 colecionável – a partir de 59 reais

● Combo para dividir: 2 pipocas grandes + 2 bebidas grandes + 1 colecionável – a partir de 79 reais

● Combo família: 2 pipocas grandes + 2 bebidas grandes + 2 colecionáveis – 99 reais

Os membros do Cinemark Club contam ainda com até 15% de desconto adicional sobre os combos. Durante a Semana do Cinema, a adesão ao ingresso Club Fan também custará a partir de 10 reais, garantindo vantagens como até 15% de desconto no Snack Bar por um ano em produtos selecionados e acúmulo de pontos sem custo adicional ou mensalidade. Assinantes ativos dos planos Fan, Plus e Black têm descontos progressivos nos combos especiais: 5% para Fan, 10% para Plus e 15% para Black.

A Semana do Cinema é uma iniciativa nacional da FENEEC (Federação Nacional das Empresas Exibidoras Cinematográficas), com apoio da ABRAPLEX (Associação Brasileira das Empresas Exibidoras Cinematográficas Operadoras de Multiplex) e criação da agência Magenta, já consolidada como uma das principais campanhas do setor exibidor no país.

Sobre Cinemark Club

Primeiro programa de assinatura de cinema do país, e o único com este formato no mercado, o Cinemark Club possui três modalidades que podem ser adquiridas pelo cliente diretamente pelo app da Rede. Atualmente, o Cinemark Club é a melhor e mais vantajosa opção para ir e prestigiar cinema em todo o país. Comprando um ingresso Club Fan, o cliente ganha 1 ano de até 15% de desconto em produtos selecionados no Snack Bar, além de acumular pontos a cada real gasto. É a escolha ideal para quem quer curtir o cinema por um valor mais acessível e ter vantagens o ano todo; O plano Plus concede 2 ingressos 2D por mês, válidos por três meses (exceto salas Prime e poltronas D-BOX), até 20% desconto no Snack Bar em produtos selecionados, além de acumular pontos a cada real gasto com compras e mensalidades. Este plano é ideal para visitantes mensais ao cinema; O plano Black oferece 2 ingressos 2D, 3D ou XD por mês, válidos por três meses (exceto salas Prime e poltronas D-BOX, até 25% de desconto no Snack Bar em produtos selecionados, além de acumular pontos a cada real gasto com compras e mensalidades. É perfeito para os cinéfilos que não perdem uma estreia e que querem curtir os melhores benefícios.

Rede Cinemark no Brasil

Líder mundial em venda de ingressos, a Rede Cinemark representa cerca de 30% do mercado brasileiro de cinema, com 627 salas de cinema em 85 complexos distribuídos por 47 cidades, em 15 estados e no Distrito Federal. Também trouxe ao Brasil a tecnologia Extreme Digital Cinema – XD, com telas maiores que as convencionais e uma sonorização ainda mais potente, reunindo o que há de mais moderno em tecnologia 2D e 3D. A Rede ainda apresentou a primeira sala com conceito VIP do país, com cardápio exclusivo e atendimento diferenciado desde a bilheteria até o serviço de snack bar. As salas Bradesco Prime oferecem mais conforto, com poltronas que seguem o conceito da classe executiva dos voos internacionais. A Cinemark ainda oferece o serviço de compra de ingressos e combos através do aplicativo exclusivo da Rede. Pelo APP, é possível conferir a programação dos complexos, realizar compras da bilheteria e bomboniere sem filas, acessar cupons de descontos exclusivos e mais.

Sobre o Iguatemi Campinas

O Shopping Center Iguatemi Campinas foi o primeiro shopping do Brasil construído fora das grandes capitais e tornou-se o melhor complexo de uso misto do interior de São Paulo. Segundo shopping da Iguatemi Empresa de Shopping Centers e maior complexo da rede, são 380 operações com diversas opções de moda – marcas nacionais e internacionais –, gastronomia, casa/decoração, tecnologia, cultura e lazer. Com um ambiente agradável e pensado nos mínimos detalhes, o empreendimento proporciona conforto e conveniência para seus clientes em um único lugar e apresenta diferenciais como o mais moderno teatro da cidade, dois complexos de cinema – incluindo um prime –, além da única torre de estacionamento coberto entre os shoppings da região, com sistema de sinalização de vagas.

Para mais informações, basta acessar o site https://iguatemi.com.br/campinas/