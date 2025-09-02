Semana em Mogi Guaçu tem cinema, música, palestra e desfile cívico

Atividades acontecem no Centro Cultural José Fantinato e na Avenida dos Trabalhadores com entrada gratuita

A programação cultural da semana em Mogi Guaçu reúne atividades gratuitas de quarta (4) a domingo (7), promovidas pela Secretaria Municipal de Cultura. As ações acontecem no Centro Cultural Municipal “José Fantinato” e na Avenida dos Trabalhadores, com opções que vão de palestras educativas a apresentações musicais e sessão de cinema clássico.

Na quinta-feira (4), às 13h30, o projeto Café Cultural promove uma palestra com a profissional de saúde Natalícia Cezário, abordando o tema “Índice de Cintura Quadril – uma ferramenta simples na prevenção de diabetes”. O encontro acontece na Biblioteca Municipal João XXIII.

Ainda na quinta, às 19h30, a Sala de Vídeo Maria Célia Stabile exibe o filme Bola de Fogo (1941), como parte do projeto Tela Viva. A produção clássica é uma comédia dirigida por Howard Hawks, estrelada por Gary Cooper e Barbara Stanwyck.

No final de semana, dias 6 e 7 de setembro (sábado e domingo), às 16h, o Teatro Tupec recebe o espetáculo musical Jazz em Foco, com repertório voltado aos apreciadores do gênero, dentro da programação contínua do Centro Cultural.

Encerrando a semana, no domingo (7), às 8h, será realizado o tradicional Desfile Cívico em comemoração ao Dia da Independência do Brasil. A concentração será na Avenida dos Trabalhadores, com a participação de escolas, entidades civis, forças de segurança e bandas marciais da cidade.

A programação é aberta ao público e reforça o compromisso da administração municipal com o acesso à cultura, à educação e à valorização das datas cívicas.