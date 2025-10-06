Senac Mogi Guaçu abre inscrições para cursos técnicos gratuitos em Teatro e Computação Gráfica

Formação alia aprendizagem prática, elaboração de projetos e desenvolvimento de competências essenciais para o mercado profissional

O Senac Mogi Guaçu está com inscrições abertas para os cursos Técnico em Teatro e Técnico em Computação Gráfica. Interessados em participar gratuitamente podem se inscrever para concorrer a uma das 24 vagas oferecidas pelo Programa Senac de Gratuidade, que destina bolsas integrais a candidatos com renda familiar mensal per capita de até dois salários mínimos federais. Para garantir a participação, é necessário realizar a inscrição online, apresentar a documentação exigida e atender aos pré-requisitos.

O curso Técnico em Teatro oferece vivências que vão da criação e caracterização de personagens à atuação em TV, cinema, publicidade e plataformas digitais. Além das práticas artísticas, a formação estimula competências como comunicação, criatividade e trabalho em equipe, valorizadas em diferentes áreas profissionais.

Já o Técnico em Computação Gráfica é voltado para quem se interessa por tecnologia e design. A formação abrange desde a criação de projetos visuais e animações até o uso de softwares profissionais para edição de imagens, áudio e vídeo. As atividades são realizadas em laboratório, aproximando os alunos de situações reais do mercado de trabalho.

Embora pesquisas como da Mordor Intelligence projetem que o mercado global de computação gráfica deve saltar de 190,20 bilhões de dólares em 2025 para 271,02 bilhões até 2030, com crescimento médio anual de 7,34%, esse avanço pode ser impactado pela escassez de profissionais qualificados. Funções como modeladores 3D, animadores, artistas de VFX (Efeitos Visuais) e técnicos em renderização estão cada vez mais requisitadas, mas ainda faltam talentos em várias regiões, principalmente na América Latina e Ásia.

“O Senac tem como missão preparar profissionais para os desafios do mundo do trabalho e abrir oportunidades que reforçam nosso compromisso com a educação de qualidade e acessível. Mais que conteúdos técnicos, nossos cursos estimulam criatividade, inovação e competências que acompanham as transformações do mercado, garantindo que os estudantes estejam prontos para atuar em diferentes áreas e construir trajetórias sólidas”, afirma Robert dos Anjos, Gerente do Senac Mogi Guaçu.

Além das vagas gratuitas nos cursos técnicos, o Senac Mogi Guaçu oferece uma condição especial para quem deseja iniciar o Ensino Médio Técnico em Administração. Estudantes que efetuarem a matrícula até 31 de outubro garantem desconto exclusivo no valor das mensalidades.

O modelo de ensino alia a formação da educação básica à qualificação profissional, permitindo que o aluno conclua o ensino médio já com um diploma técnico em mãos. A proposta é preparar os jovens para o ingresso mais rápido no mercado de trabalho, sem renunciar a uma formação acadêmica consistente.

Essa integração valoriza a aprendizagem prática, projetos interdisciplinares e o desenvolvimento de competências socioemocionais, como trabalho em equipe, comunicação e pensamento crítico.

As vagas são limitadas, e os interessados devem procurar a unidade para obter informações detalhadas sobre cursos disponíveis, documentação necessária e condições de pagamento.

Serviço:

Senac Mogi Guaçu

Endereço: Rua Adelino Damião, 55 – Jardim Paulista, Mogi Guaçu/SP

Site: https://www.sp.senac.br/senac-mogi-guacu

Bolsas de Estudo: https://www.sp.senac.br/bolsas-de-estudo

Técnico em Teatro: 20/10/2025 a 4/5/2027 – 13h30 às 17h30

Técnico em Computação Gráfica: 20/10/2025 a 3/2/2027 – 13h30 às 17h30