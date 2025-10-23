Serviços e espaços públicos de Holambra têm funcionamento alterado na próxima semana

Os serviços e espaços públicos de Holambra sofrerão alterações no funcionamento nos dias 27 e 28 de outubro, segunda e terça-feira, em função do feriado de aniversário de 34 anos de emancipação político-administrativa da cidade e do ponto facultativo do Dia do Servidor Público.

As Unidades Básicas de Saúde, a Farmácia Municipal, a Academia da Saúde, o Centro de Atendimento Psicossocial, a Vigilância Ambiental, o consultório veterinário do Programa Meu Pet e o Centro de Atenção Psicossocial (CAPS), ficarão fechados nestes dias. A Policlínica e o Serviço de Ambulância (192) funcionarão normalmente, 24 horas por dia, sem qualquer interrupção, para atendimentos de urgência e emergência.

O Paço Municipal, o Espaço do Empreendedor e a Biblioteca Municipal também ficarão fechados nos dias 27 e 28.

No Departamento de Promoção Social, no Centro de Referência da Assistência Social (CRAS), no Salão da Terceira Idade, no Núcleo de Atenção e Orientação Terapêutica ao Trabalho (NAOTT) e nas creches e escolas municipais as atividades serão interrompidas em 27 e 28 de outubro. O posto de atendimento para atualização do Cartão Cidadão, no Salão da Terceira Idade, funcionará normalmente, das 8h30 às 16h, nos dias 27 e 28 de outubro. O Conselho Tutelar atuará em sistema de plantão na segunda-feira e também no sábado e domingo por meio do telefone (19) 99747-2269. O atendimento será como de costume no dia 28.

Os ônibus do transporte público municipal circularão em horário de domingo na segunda-feira (27) e funcionarão normalmente na terça-feira (28).

A coleta de lixo doméstico será realizada como de costume nos dois dias. A de recicláveis será suspensa somente no feriado. Moradores do Centro e dos residenciais Flor D’Aldeia, Portal do Sol e Vila das Tulipas devem guardar os itens para descarte em 3/11. O Ecoponto funcionará como de costume, entre 7h40 e 16h, no dia 28 e ficará fechado em 27 de outubro.

O Complexo Aquático Municipal, o Ginásio Municipal e o Estádio Municipal Zeno Capato ficarão fechados nos dias 27 e 28 e funcionarão normalmente no fim de semana.

Confira o horário de funcionamento dos espaços públicos nos dias 27 e 28 de outubro:

-Unidades Básicas de Saúde, Farmácia Municipal, Academia da Saúde, Centro de Atendimento Psicossocial, Vigilância Ambiental, Consultório Veterinário do Programa Meu Pet e Centro de Atenção Psicossocial (CAPS): fechados em 27 e 28 de outubro.

-Policlínica Municipal e Serviço de Ambulância: funcionamento normal para atendimentos de urgência e emergência, 24 horas por dia.

-Paço Municipal, Biblioteca Municipal e Espaço do Empreendedor: atividades suspensas no feriado e no ponto facultativo.

-Creches e escolas municipais: atividades paralisadas nos dias 27 e 28 de outubro.

-Departamento de Promoção Social, Centro de Referência da Assistência Social (CRAS), Salão da Terceira Idade e Núcleo de Atenção e Orientação Terapêutica ao Trabalho (NAOTT): atividades interrompidas nos dias 27 e 28 de outubro.

-Posto de atendimento para atualização cadastral do Cartão Cidadão (Salão da Terceira Idade): funcionamento normal em 27 e 28 de outubro.

-Conselho Tutelar: sistema de plantão nos dias 25, 26 e 27. Funcionamento normal em 28 de outubro

-Transporte público: os ônibus circulam normalmente na terça-feira e em horário de domingo na segunda-feira, dia 27.

-Coleta de lixo doméstico: atendimento normal.

-Coleta de recicláveis: interrupção no dia 27 de outubro.

-Ecoponto: fechado no dia 27. Funcionamento normal no sábado, dia 25, e em 28 de outubro.

-Complexo Aquático Municipal, Ginásio Municipal e Estádio Municipal Zeno Capato: fechados em 27 e 28 de outubro. Funcionamento normal nos dias 25 e 26.