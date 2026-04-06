SETE MEDALHAS PARA A FREE PLAY/SEJEL NO TORNEIO REGIONAL JUVENIL A SÊNIOR

Competição promovida pela 2ª Região da FAP aconteceu no Centro Cívico de Americana e a equipe mogimiriana faturou um ouro, quatro pratas e dois bronzes

A Free Play/Sejel disputou mais uma competição regional de natação, reunindo atletas das categorias Juvenil e Júnior, em provas realizadas recentemente, com bom desempenho coletivo. A delegação contou com seis nadadores, representando as categorias Júnior 1, Juvenil 2 e Juvenil 1. Ao todo, o time conquistou sete medalhas, sendo uma de ouro, quatro de prata e duas de bronze, demonstrando competitividade e evolução dos atletas ao longo das provas.

O principal destaque foi Ana Clara Brito Vidolin, da Juvenil 2 (nascidos em 2010), que garantiu medalha de ouro nos 50 metros borboleta, além de duas pratas nos 200 metros borboleta e 100 metros costas, ainda somando um quarto (200 medley) e um quinto lugar (200 livre). Na sequência, Vitória Barros Alveno, da Juvenil 1 (nascidos em 2011), também teve desempenho expressivo, com duas medalhas de prata nos 50 e 200 metros peito e um bronze nos 800 metros livre, além de um quarto (400 livre) e um sétimo lugar (200 livre).

Entre os demais atletas, Leonardo Yuji Trindade Gomes conquistou o bronze nos 50 metros costas e além de ter sido 13º nos 200 livre e o 26º nos 100 livre. Já Caio Scapim Bovolenta teve como melhor resultado o quinto lugar nos 200 metros costas, sendo ainda o sexto nos 100 costas e 400 livre, o sétimo nos 50 livre e o 10º nos 100 livre. Na categoria Júnior 1, Eduardo Davi Longhi obteve como destaque o nono lugar nos 200 metros livre, sendo também o 10º nos 100 borboleta, o 11º nos 100 livre, o 12º nos 50 borboleta e o 14º nos 50 livre. Já Gabriel Rodrigues Alexandrini Previdele, da Juvenil 1, teve como melhor desempenho o 12º lugar nos 100 metros costas, fechando ainda em 17º nos 100 peito, em 19º nos 50 livre e em 24º nos 100 livre. “O desempenho da equipe foi bastante positivo, com evolução individual, melhora de marcas e, claro, medalhas, o que é sempre um bom motivo para comemorar”, avaliou o coordenador técnico Ricardo Antônio Martiniano.

O compromisso da Academia Free Play Sports com o desenvolvimento desses talentosos atletas é apoiado pela Prefeitura Municipal de Mogi Mirim, através da Secretaria de Esporte Juventude e Lazer (Sejel), uma parceira e patrocinadora importante do projeto, além de empresas locais como Ótica Líder, Sucos Alvorada, Macaúbas Eco Restaurante, Amazonas Sucos Naturais, Hotel São Paulo Itapira e SAV Peças e Manutenções de Equipamentos e RS4, além da parceria com o Clube Mogiano.