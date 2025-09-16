SETEMBRO AMARELO: JAGUARIÚNA PROMOVE AÇÕES DE VALORIZAÇÃO DA VIDA NAS UBSs

A Prefeitura de Jaguariúna, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, preparou uma programação especial em alusão ao Setembro Amarelo, mês dedicado à prevenção ao suicídio e promoção da saúde mental.

Ao longo do mês, todas as Unidades Básicas de Saúde (UBSs) da cidade realizam ações de conscientização para usuários e profissionais da saúde, com rodas de conversa, plantões psicológicos, murais interativos e muito mais.

Entre os destaques da programação estão:

– UBS Nova Jaguariúna: conversa terapêutica com o grupo da melhor idade (16/09 às 14h), “Caixinha do Desabafo”, painel informativo e plantões psicológicos todas as quartas, das 10h às 11h30 (ao longo do ano).

– Miguel Martini: roda de conversa com a psicóloga Juliana Duran (16/09, das 13h às 15h) e plantões psicológicos às terças (exceto 16/09), das 13h às 15h.

– UBS XII de Setembro: rodas de conversa e plantões nos dias 19 e 26/09.

– UBS Roseira de Cima: ações em sala de espera nos dias 24 e 25/09, às 8h30, com equipe multiprofissional abordando o tema “Conversar pode mudar vidas”.

– UBS Fontanella: mural interativo, vídeos educativos, panfletagem e roda de conversa sobre manejo de crises suicidas (24/09 às 10h30).

– UBS Florianópolis: rodas de conversa e plantões nos dias 19 e 26/09.

– UBS Guedes: roda de conversa com psicóloga Juliana Duran (25/09 às 8h).

– UBS Cruzeiro: plantões com o psicólogo Tiago Sá (23 e 30/09 às 7h30) e roda de conversa com café da manhã.

– UBS Roseira de Baixo / Interclínicas: ação “Cuidando de quem Cuida” (26/09 das 10h às 11h) voltada aos profissionais da rede e participação em ações da UBS Roseira de Baixo.

A campanha deste ano reforça a importância do diálogo e da escuta ativa com o lema: “Se precisar, peça ajuda”. As atividades visam sensibilizar a população sobre o cuidado com a saúde mental e fortalecer a rede de apoio disponível nas unidades de saúde.

Para mais informações, procure a UBS mais próxima de sua residência.

Foto: divulgação