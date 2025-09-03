SETEMBRO AMARELO: JAGUARIÚNA PROMOVE ATIVIDADES SOBRE SAÚDE MENTAL NA UBS FLORIANÓPOLIS

A Prefeitura de Jaguariúna, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, dará início às ações do Setembro Amarelo, campanha de prevenção ao suicídio e valorização da vida. Durante este mês, a Unidade Básica de Saúde (UBS) Florianópolis promoverá atividades voltadas ao cuidado com a saúde mental.

Estão programados na UBS plantões de acolhimento psicológico nos dias 5 e 26 de setembro, das 13h30 às 16h, e uma roda de conversa com a psicóloga Juliana Duran, no dia 19 de setembro, no mesmo horário.

O Setembro Amarelo é uma iniciativa nacional apoiada pela Organização Mundial de Saúde (OMS), com foco na conscientização e no enfrentamento ao suicídio, que é uma das principais causas de morte entre jovens no Brasil e no mundo.

A Secretaria de Saúde reforça que a rede municipal oferece apoio psicológico nas UBSs e atendimento especializado para casos mais graves.

Mais informações podem ser obtidas diretamente na UBS Florianópolis.

Foto: divulgação