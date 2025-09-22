Show de Fernando & Sorocaba em Serra Negra é adiado por alerta de temporal

Apresentação será realizada na terça-feira (23), às 20h, com transporte público gratuito garantido

Devido ao alerta da Defesa Civil do Estado de São Paulo sobre a previsão de chuva com risco de temporal na noite desta segunda-feira, 22 de setembro, a Prefeitura de Serra Negra decidiu adiar o show da dupla Fernando & Sorocaba. A apresentação, que integra as comemorações de 197 anos da cidade, foi remarcada para terça-feira (23), às 20h.

A medida foi tomada como forma de garantir a segurança do público, preservando o clima festivo do evento. A administração municipal reforçou que o transporte público gratuito até o local do show está confirmado para o novo dia e horário. A população é convidada a participar da celebração com alegria e segurança.