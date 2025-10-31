Silvana é bronze na final estadual dos Jogos da Melhor Idade

A atleta Silvana Palandi, da equipe da Secretaria de Esportes e Lazer (SEL) da Prefeitura de Itapira, conquistou o terceiro lugar na modalidade de xadrez durante a fase final estadual dos Jogos da Melhor Idade (JOMI) 2025, realizada entre os dias 23 e 28 de outubro, em São João da Boa Vista.

Com o resultado, Silvana garantiu a medalha de bronze e somou seis pontos para Itapira na classificação geral, colocando o município na 65ª posição, à frente de 40 cidades que também pontuaram. Ao todo, 198 municípios participaram da final estadual.

A atleta, que já havia conquistado o bicampeonato regional sob o comando do técnico Fabrício Silvestre, voltou a representar o município em alto nível. Na fase decisiva, Silvana teve uma campanha sólida, com vitórias importantes sobre as representantes de Batatais (3 x 1), Itatiba (3 x 1) e Bebedouro (3 x 1), além de um empate contra Cachoeira Paulista (2 x 2) e uma única derrota para Sorocaba (1 x 3).

Com esse desempenho, Silvana encerrou a competição com 12 pontos, atrás apenas de Sorocaba e Santo André, garantindo o bronze individual. Esta foi a terceira participação da atleta na fase final estadual, consolidando sua trajetória como uma das principais representantes de Itapira na competição.