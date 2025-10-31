SNE 2025 destaca “O Código Humano” e o papel da empatia e da ética na liderança moderna

Nesta quinta-feira, 30/10, segundo dia da Semana de Negócios e Empreendedorismo (SNE 2025), realizada pela Associação Comercial e Industrial de Campinas (ACIC), em parceria com a Prefeitura de Campinas e o Ministério do Empreendedorismo, da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte (MEMP), o destaque foi o tema “O Código Humano”, uma reflexão sobre o papel da empatia, da ética e do comportamento na liderança moderna.

Sob o lema “O que faz sua marca única não pode ser programado. Na era das máquinas, o que nos move continua sendo humano”, a programação reuniu empresários e profissionais interessados em compreender como autoconhecimento e sensibilidade podem se tornar diferenciais competitivos em meio à tecnologia e à inteligência artificial.

“Está sendo um conteúdo enriquecedor nestes dois dias e convido todos a participarem do último dia da SNE, que será a Rodada de Negócios com oportunidades para networking, reforçando a importância do evento para o desenvolvimento do empreendedorismo local”, destaca Nina Bertelli, presidente da ACIC.

A SNE 2025 termina nesta sexta-feira (31/10), com a realização da tradicional Rodada de Negócios, evento pago, cujas inscrições já estão encerradas. Os visitantes que forem ao Prédio do Relógio, sede do evento, ainda poderão conferir o Espaço ACIC, com serviços da entidade e tira-dúvidas, além do Trilhas do Empreendedor, iniciativa voltada à orientação prática, consultorias e capacitações rápidas para quem deseja abrir, regularizar ou expandir o próprio negócio.

Comportamento humano

Entre os destaques do segundo dia da SNE 2025, estiveram as palestras “Como usar o Neuromarketing para mudar o jogo nos negócios”, com Fernanda Dalben, e “As 4 Cores do Sucesso: como seu perfil comportamental impulsiona a liderança multigeracional”, com Roberto Sachs, fundador da Rock Ensina, que mostraram como compreender o comportamento humano e seu podet de impulsionar decisões estratégicas para carreiras e negócios.

Já Pedro Mota Cortella, futurista e estrategista digital, conduziu a palestra “Apaixone-se pela Mudança: estratégia, ética e inteligência para liderar no novo tabuleiro dos negócios”, reforçando a importância da autenticidade como diferencial nas organizações.

Outras palestras de destaque foram: As Novidades para o Microempreendedor Individual (MEI)”, com Marcelo Strama, diretor de Fomento do MEMP, sobre políticas de simplificação, oportunidades de capacitação e acesso a crédito; Economia de Impacto e Futuros Sustentáveis, com Geórgia Bento, executiva sênior e conselheira no setor de impacto socioambiental; e Novo Consumo, Novas Oportunidades: como a sustentabilidade pode potencializar sua empresa”, com Geórgia Bento, Ivo Neves (SG4) e Marcus Oliveira (Circular Brain).

Beleza Empreendedora

Já na parte da tarde, o foco foi a trilha “Beleza Empreendedora” que ofereceu aos profissionais do setor de estética, cabelo e beleza uma programação completa com palestras, workshops e experiências práticas voltadas à gestão, tecnologia, visagismo e empreendedorismo seguro.

Entre os destaques, os participantes acompanharam temas como técnicas de finanças, conhecimento pessoal e visagismo, empreendedorismo com segurança, aplicativos para administração do salão e construção de carreira completa com estudo e tecnologia. A programação ainda contou com desfiles, apresentações práticas e consultorias para auxiliar desde o início até o crescimento do negócio.

“Todos os envolvidos na organização e execução deste evento formam uma parceria genuína de desenvolvimento, pensada para ser facilitadora em um dos setores que mais cresce no país”, afirmou Eri Junior, visagista e consultor de imagem, à frente da programação.