SNE 2025 deve reunir mais de 2 mil participantes no Pátio Ferroviário

Evento já está com inscrições abertas para empreendedores, estudantes e empresas de toda a região.

Campinas recebe, de 29 a 31 de outubro de 2025, a Semana de Negócios e Empreendedorismo (SNE), considerada o maior evento de empreendedorismo e inovação do interior de São Paulo, promovido pela Associação Comercial e Industrial de Campinas (ACIC). A expectativa é reunir mais de 2 mil participantes no Pátio Ferroviário.

Com o tema “Mudando o Jogo”, o evento é gratuito (com exceção da rodada de negócios) e propõe uma reflexão sobre liderança, inovação e crescimento em um mercado em constante transformação.

“A SNE 2025 foi pensada para mostrar que, mesmo em um cenário de mudanças aceleradas, a verdadeira vantagem competitiva das empresas continua sendo as pessoas e os valores que elas representam”, afirma a presidente da ACIC, Nina Bertelli.

Em três dias de programação, o público encontrará palestras, painéis, experiências imersivas e oportunidades de networking, sempre conectando tecnologia, liderança e propósito humano.

“Campinas tem o maior ecossistema nacional de pesquisa, desenvolvimento e inovação. A SNE conecta esse potencial com empresários que querem transformar seus negócios”, destaca Adriana Flosi, secretária de Desenvolvimento Econômico, Tecnologia e Inovação de Campinas e idealizadora dos eventos da ACIC.

Realizada há mais de uma década, a SNE se consolida a cada edição como espaço para atualização sobre tendências, troca de experiências e debate de práticas que ajudam empresas a se posicionarem diante da concorrência global.

Confira programação:

● Quarta-feira, 29/10 – Liderança Generativa

Como liberar o potencial das pessoas em vez de controlá-las, formar times híbridos de alta performance e transformar dados em decisões humanas.

● Quinta-feira, 30/10 – O Código Humano

Por que empatia, visão e propósito são a vantagem competitiva que nenhuma tecnologia consegue replicar.

● Sexta-feira, 31/10 – Rodada de Negócios

A rodada oficial da SNE 2025, conectando empresários em oportunidades reais. Nesta edição, o acesso será pago, com 60% de desconto para associados ACIC.

Serviço

📅 Data: 29 a 31 de outubro de 2025

📍 Local: Pátio Ferroviário de Campinas – R. Francisco Teodoro, 1050 – Vila Industrial

💻 Evento gratuito (exceto rodada de negócios) – inscrições já abertas: www.semanane.com.br