SNE 2025 ganha reforço do Ministério do Empreendedorismo e consolida protagonismo em SP

A presença do Ministério reforça o papel da SNE em fortalecer e preparar empreendedores para as novas demandas do mercado

Reforçando sua posição como o maior evento de empreendedorismo e inovação do estado de São Paulo, a Semana de Negócios e Empreendedorismo (SNE 2025) será realizada de 29 a 31 de outubro no Pátio Ferroviário de Campinas, agora com a participação oficial do Ministério do Empreendedorismo, da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte. A edição continua sob organização da Associação Comercial e Industrial de Campinas (ACIC), em parceria com a Prefeitura de Campinas.

Ao longo dos três dias, o evento deve reunir mais de 2 mil participantes, entre empresários, gestores e profissionais de diversos segmentos. A programação inclui palestras, painéis, mentorias, networking estratégico e cases de inovação, além da tradicional Rodada de Negócios, que espera reunir mais de 200 empresas interessadas em parcerias comerciais.

A entrada do Ministério como realizador fortalece o propósito central da SNE: apoiar empreendedores e empresas na adaptação às novas dinâmicas do mercado, promovendo conhecimento, conexões e competitividade para pequenos e médios negócios.

Segundo a presidente da ACIC, Nina Bertelli, o apoio institucional amplia o impacto do evento:

“O envolvimento do Ministério é um reconhecimento da importância da SNE para o desenvolvimento econômico da região e para a valorização dos pequenos negócios, que são a base da economia brasileira. Essa união garante que Campinas seja palco de um movimento de transformação com reflexos para todo o país.”

Com o tema “Mudando o Jogo”, a SNE 2025 vai destacar tendências que conectam tecnologia e humanidade, estimulando lideranças preparadas para inovar e crescer em meio às mudanças. A proposta é inspirar empresários que desejam protagonizar um mercado em transformação.

Mais do que um evento, a SNE 2025 se apresenta como um movimento para quem não aceita jogar pequeno e busca novas oportunidades em um cenário competitivo e desafiador.

SNE 2025 – Mudando o Jogo

29 a 31 de outubro

Pátio Ferroviário de Campinas

