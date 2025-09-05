SNE 2025 promove Rodada de Negócios e reforça empreendedorismo regional

Campinas, setembro de 2025 – A programação da Semana de Negócios e Empreendedorismo (SNE 2025), promovida pela Associação Comercial e Industrial de Campinas (ACIC), terá entre os destaques, no dia 31 de outubro, a Rodada de Negócios oficial do evento.

A atividade é aberta a participação de empresas de diferentes portes e segmentos em um ambiente estruturado para estimular parcerias, ampliar mercados e gerar novas oportunidades.

O valor de inscrição do 1° lote é de R$ 100,00 válida até dia 19/09. As vagas são limitadas e super concorridas. “A Rodada de Negócios é um ponto alto da SNE e, consolidada pela experiência da ACIC, oferece às empresas um formato eficiente para criar parcerias, gerar negócios”, afirma Nina Bertelli, presidente da ACIC.

Presente desde a primeira edição da SNE, a Rodada de Negócios destaca-se pelo formato dinâmico, em reuniões rápidas, permitindo que os participantes expandam sua rede de contatos, estabeleçam parcerias estratégicas e identifiquem novos mercados em poucos minutos de conversa.

A atividade será realizada das 9h às 12h, no Pátio Ferroviário de Campinas. A estimativa é reunir mais de 300 participantes.

SNE 2025: Mudando o jogo

Considerada o maior evento de empreendedorismo e inovação do interior paulista, a SNE 2025 será realizada de 29 a 31 de outubro no Pátio Ferroviário de Campinas, com expectativa de reunir mais de 2 mil participantes.

Com o tema “Mudando o Jogo”, a programação inclui palestras, painéis e experiências imersivas que abordam liderança, inovação e crescimento em um mercado em constante transformação. O evento é gratuito, com exceção da rodada de negócios.

“Campinas tem o maior ecossistema nacional de pesquisa, desenvolvimento e inovação. A SNE conecta esse potencial com empresários que querem transformar seus negócios”, destaca Adriana Flosi, secretária de Desenvolvimento Econômico, Tecnologia e Inovação de Campinas, ex-presidente da ACIC e idealizadora dos eventos da associação.

Saiba mais: https://www.semanane.com.br/

Serviço – Rodada de Negócios da SNE 2025

Data: 31 de outubro de 2025

Horário: das 9h às 12h

Local: Pátio Ferroviário de Campinas – R. Francisco Teodoro, 1050

Investimento: R$ 100,00 (1° lote)

Inscrições: disponíveis no Sympla – https://www.sympla.com.br/evento/sne-2025-mudando-o-jogo/3086359