Socorro (SP) presente no Salão Nacional do Turismo com produtos do Turismo Rural

Promovido pelo Ministério do Turismo, evento terá espaço dedicado à agricultura familiar com mais de 300 produtos de propriedades rurais de todo o Brasil

De 21 a 23 de agosto, no Distrito Anhembi, na capital paulista, acontece a 9ª edição Salão Nacional do Turismo, promovido pelo Ministério do Turismo com o objetivo de estruturar, qualificar e tornar os produtos e serviços brasileiros acessíveis, contribuindo para o melhor posicionamento e competitividade nos mercados nacional e internacional.

É neste contexto que a cidade de Socorro (SP), participa do evento representada pelo Alambique Pioneira, que estreia no Salão do Turismo. A propriedade rural estará inserida no espaço “Mercadão da Agricultura Familiar”, que trará pequenos produtores artesanais de quase todos os estados brasileiros.

O Mercadão da Agricultura Familiar será um dos destaques do Salão Nacional do Turismo, oferecendo uma vitrine para a comercialização de produtos como cachaças, cafés especiais, chocolates, geleias, farinhas regionais, vinhos e muito mais. Além disso, o espaço contará com experiências culturais, shows, gastronomia típica e atividades relacionadas ao turismo inclusivo e sustentável.

Segundo Wellen Mazzolini de Lima Moraes, proprietário do alambique, participar deste evento é bastante significativo e importante para reverberar o nome da cidade para visitantes de todo país e do mundo. “A expectativa dessa nossa primeira participação é grande, pois vamos representar nosso estado, nossa região do Circuito das Águas Paulista e o turismo rural de pequenos produtores familiares”, coloca Wellen.

O Alambique Pioneira é tradicional na cidade de Socorro. Com várias cachaças premiadas, a propriedade realiza uma jornada artesanal e orgânica para produzir uma bebida única, conquistando selos de qualificação que atestavam a excelência de sua criação. Os métodos cuidadosos e respeitosos com o meio ambiente refletem a paixão e o compromisso com a qualidade. A produção tem um rigoroso padrão de qualidade desde a colheita ao envase.

Turismo em Socorro

Fundada em 09 de agosto de 1829 e no início de sua emancipação, a economia da cidade era focada na agricultura, especialmente, em fazendas de café e fumo. Porém, sua vocação para o turismo começou a se desenvolver em 1945 como Estância Sanitária. Posteriormente, em 1978, tornou-se Estância Turística. Mas, foi em meados dos anos 90, com a chegada de operadoras de rafting e a implantação de grandes hotéis fazenda, o turismo de aventura e ecoturismo começaram a ganhar força. Em particular, a aventura se consolidou no início dos anos 2000.

De lá para cá, Socorro vem crescendo e consolidando o turismo local e regional e, em 30 anos, a cidade viu surgir grandes empreendimentos turísticos, atualmente há 83 hotéis e pousadas; 17 parques turísticos; 65 restaurantes; 42 bares; 05 centros de compras e 28 empreendimentos rurais.

Entre os muitos empreendimentos turísticos, Socorro possui o maior balanço da América Latina, o Swing Rock, com 150 metros de altura em um vão livre. Também é referência em turismo acessível e pet friendly, além de proporcionar mais de 30 atividades de aventura, confira algumas delas:

Água: rafting, canoagem, stand up paddle, boia cross, caiaque;

Terra: off road, cavalgada, tirolesa, arvorismo, caminhada, escalada, rapel, cicloturismo, espeleoturismo, canionismo, caminhão safari, balanço;

Ar: parapente, asa delta, balonismo, voo panorâmico de avião

Ecoturismo: por do Sol, cachoeiras, trilhas, pesqueiros, turismo de contemplação, visitação às fazendas de cafés, sítios, ranchos, agricultura orgânica, agrofloresta e alambiques.

Mais Informações sobre onde ficar, restaurantes e atividades no site da ASTUR – Associação do Turismo): www.socorro.tur.br